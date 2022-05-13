台灣日增41死 創疫情新高

柯文哲提出「快篩陽性」就該給藥的建議，因為目前快篩到PCR可能拖過四天，恐錯過給藥時機。但中央認為PCR確診才能給藥，引發中央、地方不同調。記者林俊良／攝影

台灣指揮中心13日公布新增本土病例6萬4972例，確診個案中新增41例死亡，新增217例中、重症，皆創新高。指揮中心指揮官陳時中 表示，41例單日死亡是疫情 以來的新高，超過去年三級警戒時期。

蔡英文急邀府防疫 會議

今年累計本土病例已逾54萬例，過去一周增加30萬例，確診個案以20至40歲青壯年為主，90歲以上中重症比率最高，平均10人有1人中、重症。總統蔡英文13日上午於總統府邀集防疫諮詢會議，裁示「北北基桃增設大型篩檢站」、「簡化看診流程」，「提升領藥方便、持續增購防疫物資」3大防疫原則。

台北市長柯文哲日前表示，快篩陽性就該給抗病毒藥，否則等到PCR篩檢，「一定會死很多人」。但陳時中認為，此舉是病急亂投醫，在不確定病人狀況下給藥，萬一發生副作用將面臨醫療責任歸屬問題，「不是快就好」，現在會努力縮短等候及給藥的時間。

20多歲產婦大出血確診

死亡個案衝上單日41例，外界質疑是否與用藥延遲有關。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，其中有40例有慢性病史，5成為80歲以上民眾，且沒打過任1劑疫苗，認為與多重慢性病容易影響感染病程變化有關，另有部分個案家屬也簽署「拒絕心肺復甦術同意書（DNR）」。

新增1名重症個案為20多歲產婦，未打過疫苗，在自然產後大出血出現呼吸窘迫，從婦產科診所轉院救治採檢陽性確診，現於加護病房用呼吸器治療，狀況穩定。產後出血休克是否跟新冠感染有關，還有待進一步釐清。今年累計1190例中、重症及156例死亡個案。

和平將轉防疫專門醫院

柯文哲13日表示，北市聯醫和平院區要全院轉成防疫醫院，整個醫院都收確診者，並要招募50名專責病房的護理師。指揮中心發言人莊人祥表示，4月底已向各地方發文，若遇疫情大流行時，應變醫院可清空專收確診者，目前雙北疫情較嚴峻，台北市和平醫院、新北市三重醫院兩處已開始清空作業。

36醫院設幼兒綠色通道

台北、新北、基隆、桃園增開9家篩檢站，包含雙北各3家、基隆1家、桃園兩家，將於近日開設完畢。指揮中心也宣布開設學齡前就醫綠色通道，提供6歲以下幼童優先照顧，減少候診及群聚，截至13日36家醫院完成開設，另有13家部立醫院將於18日前完成。

台灣原購入5千人份默克口服藥「莫納皮拉韋」，多用於洗腎及長照機構患者，13日宣布加購5萬份，預計下周5送達，另有5萬份開口合約。台灣國內藥物儲備量已達82.5萬份，採購量占人口百分比為3.55，低於英、美、加國，高於澳、日、紐、韓，陳時中表示，「現有數量不算少」。

高齡、免疫不全加打疫苗

台灣確診病人節節高升，其中洗腎及長照機構患者更是高風險族群，現已累計458家住宿型長照機構有確診通報，引起關注。另外，針對65歲以上高齡長者、18歲以上免疫不全者，預計下周起開放第二劑追加劑，預計至少有278萬位65歲長輩，列為可追打第4劑的對象。