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流程複雜、系統當機…快篩陽即確診上路 亂象叢生

台灣新聞組／台北13日電
快篩陽性即確診措施上路，醫師提及首要困難就是身分難舉證。圖為聯合醫院忠孝院區醫師視訊問診。（圖：台北市政府提供）
快篩陽性即確診措施上路，醫師提及首要困難就是身分難舉證。圖為聯合醫院忠孝院區醫師視訊問診。（圖：台北市政府提供）

「快篩陽即確診」新制昨天上路，有縣市還沒建置系統，有醫院一上線就當機，基層診所也遇到居隔和自主防疫者身分難舉證難題。有醫師指出，快篩陽即確診的採檢非醫護執行，會有法令認定問題，恐引發理賠之亂。

疫情指揮中心宣布昨起居家隔離、自主防疫及居家檢疫三類對象，若快篩呈陽性，經醫師認定後可視同確診。但實際檢視，該系統操作流程複雜，尤其有數位落差的民眾多半直接喊投降，亂象叢生。

昨一度傳出宜蘭縣不參加新制，衛生局長徐迺維說是誤傳，是系統還沒建置好才來不及上路。台北榮總的「快篩陽性遠距視訊門診」掛號網頁昨天當機，雖很快修復，也迅速滿診關閉預約。

高雄市診所協會理事長楊宜璋表示，新措施雖可分流PCR複檢的壅塞，但很少診所願意承接，主要是執行上有困難。三類民眾除了居家檢疫者有入境證明，許多正在居隔、自主防疫的民眾，因公部門作業延遲，根本就還沒拿到居隔通知，難以確認身分。他的診所昨天就接獲不少電話詢問，最後都因無法確認身分取消視訊問診。

健康益友APP提供部分視訊診療預約，名額僅個位數，很快額滿。（記者蘇健忠／攝影）
健康益友APP提供部分視訊診療預約，名額僅個位數，很快額滿。（記者蘇健忠／攝影）

楊宜璋也說，先前為確診的高齡長輩居家視訊問診，因不熟悉數位工具，須由兒孫在旁代為操作手機，這就違反一人一室規定，新措施恐有同樣情況；而沒視訊就看不到本人，電話問診不能判定對方是否確診，最後仍要打給地區衛生所安排PCR採檢。

基層醫師擔心新制有漏洞，楊宜璋也擔心造假，雖然快篩試劑須寫上姓名日期，若塗掉再寫上別人姓名也難辨識。若與醫師視訊時當場再做一次快篩，也因快篩耗時15分鐘而有執行困難。

防疫學會理事長王任賢說，快篩陽不像PCR可直接認定確診，能否取得法律地位，牽扯保險理賠，恐有爭議；且三種人快篩陽視同確診，沒被納入的民眾若快篩陽就不等於確診，「為什麼要一國兩制？」

「基層只差沒躺平了。」新北市公所人員說，視訊診療的數位門檻較高，不是每個人都有網路或會操作系統，不會用視訊，還是要派車送去PCR採檢，基層公務員反而增加好幾倍工作量。

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