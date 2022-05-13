我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

新聞眼／「與疫共存」四不像 只看見傲慢

記者謝承恩
台灣疫情飆升，「與疫共存」淪為四不像。（記者劉學聖／攝影）
台灣疫情飆升，「與疫共存」淪為四不像。（記者劉學聖／攝影）

蔡英文總統於臉書大讚，過去兩年多來台灣的防疫團隊成績相當好，遭侯友宜批評「不了解第一線心聲與痛苦」。中央「與疫共存」政策四不像，早慢了其他國家好幾步，不僅成了超慢部署，近期推出的各種新制，未能化繁為簡，從未從民心出發，都能看見政府的傲慢。

細數居家隔離最大變化是推出「3+4」居家隔離措施及取消職場、學校等匡列對象，本該自主防疫時刻，快篩試劑卻一劑難求，加上居隔單開立頻頻塞車，民眾轉赴急診，一亂未平一亂又起。

確診民眾不只煩惱送餐、買快篩、領藥問題，還擔心淪為「確診孤兒」，上網搜遍各大資訊，打遍各機關電話，卻被當皮球一踢再踢，只能在網路求救，指揮中心防疫亂無章法。

快篩陽性即確診昨上路，接連丟出線上看診、親人代診、電話問診，看似多樣化的工具與管道，卻不管便不便民，而指揮中心的態度向來是「一個不行，再試一個，總不會處處碰壁？」

蔡總統說台灣防疫正走向新階段，勢必面臨措施調整及生活不便，要求大家一起幫防疫團隊說明、引導，試問，若想讓民眾能夠安心抗疫，政府卻只丟出一句自主應變，老百姓難道只能自求多福？

有充足的物資、具體明確的措施、簡便的流程，才是「防疫成功」政府該有的樣子，不是朝大海投入參差不齊的救生圈、漂流木，讓民眾自生自滅游上岸，奢望安然度過疫情高峰期大浪。

防疫 疫情 蔡英文

上一則

流程複雜、系統當機…快篩陽即確診上路 亂象叢生

下一則

台灣新增6萬4972例確診 41例染疫亡創新高

延伸閱讀

北韓防疫緊急封城 金正恩也開始戴口罩

北韓防疫緊急封城 金正恩也開始戴口罩
台三類快篩陽視同確診上路 恐爆「視訊診療之亂」

台三類快篩陽視同確診上路 恐爆「視訊診療之亂」
海外輸入快篩鬆綁 每人限百劑禁售

海外輸入快篩鬆綁 每人限百劑禁售
蔡政府採購1500萬元快篩贈友邦 藍批超前部署是做公關

蔡政府採購1500萬元快篩贈友邦 藍批超前部署是做公關

熱門新聞

台北戴口罩民眾上月30日在街頭遊逛。美聯社

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

2022-05-07 09:40
旅遊作家「小王子」臉書分享他與4歲多兒子關在隔離病房7天，卻完全沒被傳染的防疫經過。（圖：小王子提供）

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

2022-05-07 20:15
台灣藥妝店、超市、超商等8大通路同步開賣快篩。(記者胡經周／攝影)

海外寄快篩回台卡關？台灣食藥署承諾一周內開放

2022-05-09 15:47
台灣疫情嚴峻，快篩試劑需求暴增。記者潘俊宏攝影

中國願協助採購快篩 台灣官員：不如悲憐封城苦難人民

2022-05-07 15:14
遭中國關押5年的台灣NGO工作者李明哲（左），偕妻子李凈瑜（右）在立法院召開返台首場記者會，李明哲講到激動處，李凈瑜也拍肩安慰，展現夫妻情深。記者胡經周／攝影

李明哲揭露在中國審判與服刑經歷 「想誘我認間諜罪」

2022-05-10 09:11
網友在路上巧遇GOOGLE街景車，達成「另類街景照」成就。圖擷自爆廢公社公開版

夫妻巧遇Google街景車 急比動作笑稱「另類成就達成」

2022-05-12 15:57

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼