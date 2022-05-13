新聞眼／「與疫共存」四不像 只看見傲慢

台灣疫情飆升，「與疫共存」淪為四不像。（記者劉學聖／攝影）

蔡英文 總統於臉書大讚，過去兩年多來台灣的防疫 團隊成績相當好，遭侯友宜批評「不了解第一線心聲與痛苦」。中央「與疫共存」政策四不像，早慢了其他國家好幾步，不僅成了超慢部署，近期推出的各種新制，未能化繁為簡，從未從民心出發，都能看見政府的傲慢。

細數居家隔離最大變化是推出「3+4」居家隔離措施及取消職場、學校等匡列對象，本該自主防疫時刻，快篩試劑卻一劑難求，加上居隔單開立頻頻塞車，民眾轉赴急診，一亂未平一亂又起。

確診民眾不只煩惱送餐、買快篩、領藥問題，還擔心淪為「確診孤兒」，上網搜遍各大資訊，打遍各機關電話，卻被當皮球一踢再踢，只能在網路求救，指揮中心防疫亂無章法。

快篩陽性即確診昨上路，接連丟出線上看診、親人代診、電話問診，看似多樣化的工具與管道，卻不管便不便民，而指揮中心的態度向來是「一個不行，再試一個，總不會處處碰壁？」

蔡總統說台灣防疫正走向新階段，勢必面臨措施調整及生活不便，要求大家一起幫防疫團隊說明、引導，試問，若想讓民眾能夠安心抗疫，政府卻只丟出一句自主應變，老百姓難道只能自求多福？

有充足的物資、具體明確的措施、簡便的流程，才是「防疫成功」政府該有的樣子，不是朝大海投入參差不齊的救生圈、漂流木，讓民眾自生自滅游上岸，奢望安然度過疫情 高峰期大浪。