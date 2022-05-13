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蔡英文自誇防疫好 侯友宜罕見火辣回嗆：絕對沒這回事

台灣新聞組／台北13日電
蔡英文總統在臉書發文稱台灣防疫團隊成績相當好，引發許多民眾反彈。（圖：總統府提供）
蔡英文總統在臉書發文稱台灣防疫團隊成績相當好，引發許多民眾反彈。（圖：總統府提供）

蔡英文總統在臉書發文表示，台灣防疫團隊成績相當好，引發許多民眾反彈。但新北市長侯友宜罕見重話回應表示，他每天都在第一線傾聽人民的聲音，了解人民的痛苦，絕對不是總統說的那一回事。柯文哲也說，他每次看到護理師都覺得很不好意思，這兩天台北下雨，等到再過幾天，大太陽出來，大家可以試試戴著N95口罩和面罩、穿隔離衣，在35度的天氣下站上2小時，看有多厲害。

本報系聯合報報導，侯友宜指出，中央很多的流程不但要簡化、要更快速，他呼籲中央有權限，應該了解第一線所有的醫事人員、護理師人員，面對很多市民因耽誤時間，沒有得到即時關懷的抱怨聲。

新北市長侯友宜罕見重話回嗆蔡英文。（圖：新北市政府提供）
新北市長侯友宜罕見重話回嗆蔡英文。（圖：新北市政府提供）

侯友宜11日宣布，在四家醫院採檢PCR陽性就給藥。但有醫師反映根本拿不到藥物給病患，侯友宜表示，快篩陽就給藥，這是對有需要用藥的才會給，評估後快速的給藥，這是對的方向，最重要的是中央要授權，把快篩陽視同確診個案，中央要啟動這一步，才有辦法去照顧到個案。

侯友宜說，現階段因為從快篩陽到PCR，判定下來都要好幾天，所以新北已經啟動居家照護銜接計畫，只要PCR確診，就立即啟動居家照護，視狀況評估給藥，縮短了很多時間。

對於社區型的防疫急門診是否還會再開設，侯友宜說，會隨時做滾動式檢討，但回到源頭政策擬定，中央應該趕快決定，快篩陽視同確診不要再經過繁瑣程序，再做多少個PCR篩檢站，永遠都是這麼多民眾在等，大型社篩站只是現階段的處理預防，不能完全解決問題。

醫師李秉穎預估，疫情高峰將至，可能要到6月初，但是醫療量能已經過載，認為居隔可以改回10＋7，侯友宜只說，面對疫情不斷的變化，大家同心齊力勇敢的往前走。

另據台北中國時報報導，蔡英文稱台灣正處在這最後的關鍵時刻，期望民眾能給所有防疫團隊最大的支持，並讚許台灣的防疫團隊，應該是算是最努力的團隊，成績也相當好。

但雙北昨天新增確診3萬4539人，新北市2萬3788人、台北市1萬751人，面對如此嚴峻的疫情，侯友宜罕見重話回應，絕不是總統說的那一回事。新北市副市長劉和然也批評，之前口罩、疫苗排隊，現在快篩、PCR排隊，結果都是地方縣市政府承受怨言。

侯友宜 防疫 疫情

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