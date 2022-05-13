單日+6萬…侯友宜：疫情海嘯來了 中央不能再拖

台灣疫情屢創新高，侯友宜示警「疫情海嘯來了」。（中通社）

台灣本土確診昨增6萬5385例，雙北、桃園三都病例皆破萬。新北市長侯友宜 批評，疫情 海嘯已經來了，「不要拖了」，快篩陽即確診不該限定對象，若無法放寬認定化繁為簡，醫療量能或醫事人力都會排擠。

昨新增79例中重症，包括中症61人、重症18人，重症有17人死亡，其中三人在家昏迷，送醫急救不治後篩檢 確診。重症案例中，有一名重症個案為小於十歲學齡前的男童，無慢性病史，也沒打疫苗，因面部神經病徵住院，目前在加護病房治療。

為疏通醫療院所篩檢人潮並落實分流，指揮中心昨開放「快篩陽即確診」，有民眾不屬於限定的三類對象，卻預約視訊診療，造成診療端困擾，各地皆有亂象。侯友宜喊話中央應與基層溝通，並簡化程序，免得政策上路仍一團亂。陳時中表示，視訊初期大家經驗不足，熟了以後就會加快了。

對於「快篩陽即確診」首日亂象，侯友宜昨三度喊話中央，「海嘯來了，不要拖了」，重申快篩陽性視同確診應不限對象，甚至表明新北率先擴大適用對象，「我也非常想做」。

指揮中心強調，不屬於前三類者還是要透過PCR篩檢，不能視訊確認模式，而符合條件的民眾，若使用經台灣通過EUA認證的唾液快篩試劑，也能經醫師判斷視同確診。醫療應變組副組長羅一鈞指出，若判定為確診者於居家照護也有三管道可線上看診。

台灣今年已累計54萬4255例個案，累計重症個案有973例，死亡個案115例。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎說，疫情預估6月初達高峰，若醫療量能過載，不排除加長居隔政策或改變防疫規定，降低衝擊。

陳時中強調，預估疫情高峰等假設，對疫情控制幫助不大。以目前採行「3+4」政策或其他措施都具有一定潛在風險，但要根據利大於弊或弊大於利做通盤考慮，他並列舉若像上海封城，「對於社會經濟影響更大。」