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參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

新聞評論／官商合流 防疫金權鏈臭不可聞

聯合報社論

防疫決策最近一路失靈，「與病毒共存」恐成無可奈何的選擇，關鍵防疫物資也從疫苗變成「快篩」和「藥物」。面對疫情猛燒，指揮官陳時中說，「要怪就怪病毒」。但檢視目前快篩准核及採購的種種亂象，摧毀台灣抗疫防線的其實不是病毒，而是蔡政府利用防疫「搶權」與「搶錢」的徇私心態。

民眾現在求一劑快篩而不可得，顯然非關天災，而是人禍。其遠因，是蔡政府兩年來為了「蓋牌」，將廣篩和普篩視為洪水猛獸而嚴控。近日，「小吃店變生醫」的高登公司竟獲得高達16.5億元台幣（約5600萬美元）快篩標案，其背後「金主」又是民進黨總召柯建銘之「顧問」，快篩背後的權與錢的「合流」之說遂逐漸浮出檯面。

無獨有偶，高端大股東「福又達」在進口唾液快篩獨家拔得頭籌，讓官商勾結的疑雲愈發濃厚。福又達提出申請才兩周，就獲得核准通過；衛福部先辯稱「沒人申請」，後改口承認另有四家申請，疑竇重重。而根據立委日昨爆料，去年下半年有40家廠商申請進口，卻全遭食藥署以「資料不全」而石沉大海。福又達是第41件申請案，輕騎過關，迅獲政府核准。試想，獨家壟斷的唾液快篩市場有多肥？而衛福部「四十取一」的作為又有多可議？

根據《特定藥物核准製造及輸入辦法》，進口藥物所需檢附的資料並不複雜，去年40件申請案「全部被打回票」，若要說所有廠商都交不出完整資料，顯不合理。若說是政府對唾液快篩疑慮，因此一律擋下；但對比福又達案的獨家火速核准，又顯非如此。尤其，福又達進口的同款韓國試劑，去年就有廠商申請，何以去年刁難、今年卻開綠燈，厚此而薄彼？何況，這個品牌並未拿到韓國的授權許可，亦未獲准在美販售，衛福部卻因福又達申請而屬意於它，豈不奇怪？

對此質疑，衛福部反覆強調「秉持專業審查」，「絕無偏袒圖利」。對福又達售價太高的質疑，陳時中則說「如果覺得價格不合理，就不要買」。合理的懷疑是，衛福部不僅「偏袒」，且是不顧當下疫情暴升而試劑供不應求，仍刻意用行政手段排除其他廠商，讓友好企業獨占市場。果真如此，則衛福部的居心，令人難以想像。

這類偏私行為，兩年多來屢見不鮮。以「疫苗之亂」為例，政府不顧民眾需要疫苗孔急，對鴻海等民間團體捐贈的BNT疫苗硬是層層卡關與刁難；但對高端疫苗，則是違規為它開綠燈。這次的快篩之亂似乎又是歷史重演，仍是蔡政府利用相同手法圖利綠友友，並協助打壓其商業競爭者。

依規定，防疫物資的進口、製造、販售須經政府專案許可，其用意是在減省不必要的行政流程，讓緊急必要的物資能在兼顧質量的前提下到位。然而，蔡政府卻把這個特許權當成「施恩自己人」的便門；外界當然要追問，蔡政府是否為結合「金權」來鞏固自己的「政權」，形成牢固密實的政商關係版圖。受到壓迫的企業因不敢得罪政府而噤聲，至於各種關鍵資訊不是私相授受，就是以「機密」為由連立委索取都不提供；如此一來，「防疫產業鏈」不變成臭不可聞的「防疫金權鏈」才怪。

最可議的是，正當全台人民面對疫情的洶洶威脅，在這樣的時刻，衛福部官員似乎又在那裡玩「私相授受」的政商遊戲，把疫苗、試劑、藥物的准駁當成掌權者的禮物送給友好企業。危難當頭，最怕「前方吃緊，後方緊吃」，偏偏在今日台灣公然上演。當「超前部署」變成「抄錢不數」，台灣的防疫注定要敗。

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