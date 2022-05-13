黑白集／居隔忽短忽長 把老百姓當橡皮筋？

12日確診人數六萬五，若算上黑數，實際八、九萬都不止。指揮中心專家小組委員李秉穎應邀到民進黨中常會報告，稱5月中下旬疫情 會到高峰，屆時國內醫療量能將不堪負荷，可以緊縮防疫措施，把目前「三加四」的隔離改回「十加七」。

這就奇怪了！半月前政府改採「三加四」新制時，陳時中 說，因為病毒潛伏期只有三天，縮短居隔可以避免人力不足。當時地方和專家都認為太躁進、衝太快，可能會造成輕症或無症狀者趴趴走，徒增黑數。現在果然疫情狂飆，李秉穎立馬說可改回「十加七」；這是把老百姓當橡皮筋嗎？

4月26日實施「三加四」時，本土確診數是六千二；李秉穎說可改回「十加七」之次日，確診已飆上六萬五。短短半月，驟增10倍。問題在，居隔規定事關民眾生活及社會運作，政府說放就放、說收就收，就算民眾的韌性和耐力再大，禁得起政府對人身自由的拉拉扯扯嗎？

再說，決策需要的是理性，必須綜合衡量社會、醫療及病毒的衝擊與容忍度。地方早就有縮短居隔的呼聲，中央不理不睬；最費解的是，政府忽而從「十加七」暴衝降為「三加四」，竟是政治掛帥的蘇貞昌拍板。這麼會衝，顯然是沒謹慎考慮後果吧！

要疫苗 沒疫苗，要快篩沒快篩，要藥物沒藥物，政府把民眾當空氣。現在居隔忽短忽長，民眾變成橡皮筋。