藍爆快篩劑被當期貨賣 大發國難財

國民黨立法院黨團12日質疑，快篩試劑當期貨在「買空賣空」，拿到一張EUA就發大財。(記者黃義書／攝影)

「福又達」兩周內火速取得衛福部緊急使用授權（EUA ）許可，不僅進口價比他國貴，國民黨 立法院黨團昨再揭露，快篩試劑被取得EUA的廠商當期貨在「買空賣空」，利用網路揪團套利，大發國難財。衛福部長陳時中說，類似老鼠會的經濟違法活動，相關單位會處理，從合法方式取得醫材，對品質的保障最好。

被點名的曜群董事長李冠緯昨發出聲明表示，曜群從未有過團購行為，國民黨團出示的對話內容，是在與經銷、業務與客戶端洽談訂購事宜，並無公開兜售；國民黨團未經查證就大肆爆料，已嚴重影響到曜群企業形象，將採取相關法律途徑。

國民黨立院黨團書記長萬美玲昨秀出Line群組販售的「銳偵快篩現貨」，是先前黨團踢爆，僅300萬（台幣，下同，約10萬美元）資本額的動物用藥公司「弘朗生醫」進口，市面卻幾乎不見弘朗鋪貨，反而是一家「曜群生醫」，在群組上團購兜售。現貨從一箱100劑210元，到1000劑以上190元價格，並採期貨接單方式，都是在做無本生意。

萬美玲質疑，一張EUA價值連城，食藥署這麼嚴格的管制、限制發照，到底在為誰創造高利潤的賣方市場？唾液快篩申請弊端，顯然只是冰山一角。

國民黨團副書記長林思銘指出，黨團收到檢舉，團購業者、文具行、甚至個人在網路上販賣快篩試劑，都是經由這25家獲得EUA的廠商供貨。但必須先付款、在指定地點取貨，且愈早下訂、數量愈大，價格愈低。

副書記長鄭正鈐指出，現在的快篩進貨遊戲變成，誰能拿到衛福部EUA，就能到市場上找金主，進貨後先預售，拿貨是期貨排單，等於拿到一張EUA就發大財，資質不好也無所謂，一樣能「空手套白狼」。

國民黨副秘書長王育敏指出，政府採購新冠藥物70萬份，現已到貨20萬份，但從5月1日到9日，全台新增本土確診28萬3000多人，Paxlovid僅配發1558人，配發率不到1%，這波疫情確診數恐將高達360萬人，「指揮中心用藥為何小心謹慎到變成吝嗇？」

民進黨發言人林靜儀反批，醫師有專業投藥判斷，也已經有很多專業醫師示警，抗病毒藥物會和一些慢性病藥物衝突，在藥品仿單上也有相關的使用限制條件，基於民眾的用藥安全本來就要謹慎用藥，國民黨不要政治凌駕醫藥專業。

此外，校園快篩一劑難求，國民黨立委林奕華接獲地方教育局處陳情，部分地區一天用量超過1萬劑，但地方政府向教育部 求援，卻遭官員回應「只是代行衛福部業務」，質疑衛福部、教育部互踢皮球。

教育部長潘文忠昨允諾，將持續向指揮中心爭取。

教育部日前頒訂國高中「九宮格」政策，被酸是「益智遊戲」。國民黨立委萬美玲批評，現在校園防疫就是個「亂」字。潘文忠說，國高中疫苗覆蓋率已達八成以上，九宮格是原則性規範，疫情不會全國一模一樣，教育部始終保有彈性，地方政府也授權由校長決定。