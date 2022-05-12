雙北桃園3都單日病例破萬 篩陽即確診亂象多

新北市醫院急診室，病患由救護車戴往救治。記者陳正興／攝影

台灣本土確診12日增6萬5385例，確定病例較12日增加12％，雙北、桃園3都病例皆破萬。總統蔡英文於臉書大讚，台灣在過去2年多疫情 穩健走來，防疫 團隊成績算相當好，但新北市長侯友宜 回應「絕不是總統說的那回事」，而快篩陽即確診新制12日上路，僅限定居家隔離、居家檢疫、自主防疫3類對象，侯友宜批評，疫情海嘯已經來了，快篩陽即確診不該限定對象，若無法放寬認定化繁為簡，醫療量能或醫事人力都會排擠。

79中重症17死 10歲童住加護

12日新增79例中重症，包括中症61人、重症18人，重症有17人死亡，其中3人在家昏迷，送醫急救不治後篩檢確診。重症案例中，有1名重症個案為小於10歲學齡前的男童，無慢性病史，也沒打疫苗，因面部神經病徵住院，目前在加護病房治療。

為疏通醫療院所篩檢人潮並落實分流，指揮中心12日開放「快篩陽即確診」，有民眾不屬於限定的3類對象，卻預約視訊診療，造成診療端困擾，各地皆有亂象。侯友宜喊話中央應與基層溝通，並簡化程序，免得政策上路仍一團亂。陳時中表示，視訊初期大家經驗不足，熟了以後就會加快了。

確診者親友 開放代看診領藥

指揮中心強調，不屬於前3類者還是要透過PCR篩檢，不能視訊確認模式，而符合條件的民眾，若使用台灣經通過EUA認證的唾液快篩試劑，也能經醫師判斷視同確診。醫療應變組副組長羅一鈞指出，若判定為確診者於居家照護也有3管道可線上看診。

管道包含數百家地方責任院所及診所居家照護團隊、健保快易通及健康益友APP均可提供線上預約，但掛號名額有限，建議仍以照護團隊看診為主。同時13日也開放確診者電話問診，減輕數位落差及使用困難，另外親友也能至137家診所代為看診及領藥。

台灣國內今年已累計54萬4255例個案，累計重症個案有973例，死亡個案115例。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎說，疫情預估6月初達高峰，若醫療量能過載，不排除加長居隔政策或改變防疫規定，降低衝擊。

陳時中強調，預估疫情高峰等假設，對疫情控制幫助不大。以目前採行「3+4」政策或其他措施都具有一定潛在風險，但要根據利大於弊或弊大於利做通盤考慮，他並列舉若像上海封城，「對於社會經濟影響更大。」