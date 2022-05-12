台增本土確診6.5萬例、死亡17例「3人家中昏迷不治」

新增6萬5446例COVID-19確定病例，分別為6萬5385例本土個案及61例境外移入。（圖：指揮中心提供）

台新增6萬5446例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為6萬5385例本土個案及61例境外移入，有40例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增17例死亡。中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示，今天確定病例比昨天增加12%。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，這17例死亡個案中，有3人是在家中出險緊急症狀送醫，經採檢無效死亡，屬於發病到死亡皆為當天個案。

另外，中央流行疫情指揮中心今宣布，自5月13日起，開放確診者由親友至配賦醫院防疫門診代為看診，評估使用口服抗病毒藥物。

台新增6萬5446例COVID-19確定病例，分別為6萬5385例本土個案及61例境外移入。（記者謝承恩／攝影）

指揮中心表示，今日新增之65385例本土病例，為31102例男性、34146例女性、137例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(23788例)、台北市(10751例)、桃園市(10039例)、台中市(3830例)、高雄市(3261例)、台南市(2332例)、基隆市(1876例)、新竹縣(1348例)、花蓮縣(1259例)、宜蘭縣(1186例)、屏東縣(1061例)、彰化縣(1000例)、新竹市(851例)、苗栗縣(760例)、雲林縣(613例)、台東縣(392例)、嘉義縣(362例)、南投縣(354例)、嘉義市(172例)、金門縣(78例)、澎湖縣(67例)、連江縣(5例)，相關疫情調查持續進行中。

本土病例分析。（圖：指揮中心提供）

本土病例分析。（圖：指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增17例本土病例死亡個案，為9例男性、8例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、15例具慢性病史、6例無疫苗 接種。確診日介於今(2022)年4月29日至5月9日，死亡日期介於5月5日至5月10日。

指揮中心說，今日新增61例境外移入個案中，25例男性、36例女性，年齡介於10多歲至70多歲，感染國家為美國6例、調查中55例，入境日介於今年3月16日至5月11日。

指揮中心統計，截至目前台累計9284358例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8712480例排除)，其中570870例確診，分別為12052例境外移入、558764例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計968例COVID-19死亡病例，其中953例本土，個案居住縣市分布為新北市463例、台北市346例、基隆市41例、桃園市36例、彰化縣16例、新竹縣14例、台中市7例、宜蘭縣6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例、高雄市、雲林縣、南投縣、台南市及台東縣各2例、新竹市及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。

新增6萬5446例COVID-19確定病例，分別為6萬5385例本土個案及61例境外移入。（圖：指揮中心提供）

新增6萬5446例COVID-19確定病例，分別為6萬5385例本土個案及61例境外移入。（圖：指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞表示，確診者符合口服抗病毒藥物用藥條件者，開放「非居家隔離」親友，持確診者的健保卡及確診證明（包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等），事先查詢配賦醫院防疫門診（目前124家）掛號及看診方式，依照醫院流程進行掛號看診。

親友到門診後，經醫師評估如符合用藥條件並適宜服藥，由代看診者簽署同意書，醫師開立處方後，由代看診者於醫院藥局領藥。