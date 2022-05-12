新聞評論／保單之亂 政府防疫失控縮影

大批民眾蜂擁至醫院要求開立診斷書申請防疫保單理賠。圖為醫院外排滿等候篩檢的民眾。本報資料照片）

全台正忙於對抗失控的疫情 ，防疫保險 議題卻來亂上添亂，儼已升級為「保單之亂」。由於政府防疫政策的急轉彎，加上部會間聯繫失靈，保單之亂注定要演成民眾繁瑣遲緩的理賠糾紛，以及保險公司的巨額損失。更糟的是，保單之亂更加重了PCR檢測負擔，影響醫療體系的正常運作。抗疫關鍵時刻，徒生這麼大的周邊風波，政府難辭其咎。

追根究柢，防疫保單是「清零」時期的產物，今天的亂象，早在政府不斷吹噓「完美防疫」時即已埋下。去年底Omicron變異株出現後，許多國家都已認知無法清零，須逐步面對疫情的流感化發展。蔡政府遲至今年3月宣布要走向「新台灣模式」，但許多人卻只接收到「放寛防疫等於疫情趨緩」的信號，渾然不知本土確診數即將如海嘯般席捲。

4月疫情急速升溫，民眾發現政府誇稱的「防疫韌性」不堪一擊，激增的匡列數逼使民眾自救，許多人趕緊購買防疫保單以降低自身的可能損失。潮湧的投保人群這才驚醒產險公司，但業者警覺理賠風險急速上升而火速下架相關產品，卻為時已晚。以20％的確診比率保守估算，保險公司將在這波疫情付出逾800億元（台幣，下同，約26.94億美元）的理賠金。問題是，多數產險公司資本額僅20、30億，一賠下來，保險理賠還更可能引發一場小型的金融風暴。

政府原本仍有機會降低保單風暴的衝擊，但指揮中心和金管會都未積極面對。陳時中說，「沒辦法幫保險公司想這問題」，金管會更提油救火，主委黃天牧稱《保險法》規定保險契約有「兩年請求權」，要求保戶勿急於此刻去醫院開立確診證明書。黃天牧的說法，完全背離了社會現況；試問：一年後民眾再去醫院開立確診證明書，哪家醫院敢回溯這麼長的時間做診斷？

政府現在寄望，7月間將新冠肺炎從現在的「第五類」法定傳染病降為「第四類」，如此一來，多數產險公司理賠金額即可壓低為現有理賠額的5％到10％。但這個如意算盤，未必能得逞。這波疫情高峰極可能在5月中到6月中出現，屆時每日上看10至20萬的確診數，仍將累積可觀的防疫保單理賠金額。更糟的是，當民眾預期政府將在7月調降染疫的分級，會有更多民眾想要趕在6月底前取得確診證明；這在醫療量能已經告急之際，將更雪上加霜。

指揮中心兩手一攤，稱防疫保險之亂與他們無關；金管會也只能且戰且走，跟著指揮中心修來改去的防疫政策急找產險業者協調。這種因應方式，只會讓投保民眾質疑金管會偏頗，在幫業者開脫賠償責任；產險業者則認為，金管會只會逼業者埋單。台灣的產險公司規模不一，除了背後有「富爸爸」的金控公司可幫旗下產險公司善後，其他中小型的產險公司勢必將為此次防疫險之亂付出慘重代價。對數百萬的防疫險投保戶而言，他們也會面臨繁複的理賠申請程序，因為產險公司為求降低損失，必然會更仔細動用契約條款審核理賠案。

保單之亂，是政府防疫失控與跨部會整合失靈的縮影。此一事件勢必加劇保戶與產險公司間的信任危機，且理賠爭議恐延續數年之久。政府的當務之急，是要確保防疫保單之亂不再干擾醫療體系，讓醫院專心應對當前疫情。金管會也應迅速確認防疫保單理賠相關指引，建立追蹤防疫保單理賠爭議的申訴與仲裁機制，並謹慎處理產險公司認列理賠損失，避免波及金融業的經營穩定。防疫保單之亂必須盡速平息，政府不能再袖手旁觀。