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參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

黑白集／防疫為名 7000多億花哪去了？

黑白集
台防疫至今用掉7000多億台幣，快篩試劑卻只花5000多萬台幣，是所有防疫物資中最少的，陳時中超前部署被指是假的。（記者謝承恩／攝影）
台防疫至今用掉7000多億台幣，快篩試劑卻只花5000多萬台幣，是所有防疫物資中最少的，陳時中超前部署被指是假的。（記者謝承恩／攝影）

一個月間，台灣每日確診人數從100多變5.7萬，民眾仍買不到快篩試劑，問題出在哪？立委高金素梅為大家揭開黑幕一角。她檢視政府防疫特別預算支出，發現光防護面罩就花掉64億元（台幣，下同，約2.16億美元），快篩試劑卻只花5000多萬，是所有防疫物資中最少的。沒買就沒得用，確診暴增是真的，陳時中超前部署是假的。

高金素梅還質疑，政府花146億元要提升檢驗量能，希望每天篩檢20萬人，為何只做到8萬人的量？問題就在，陳時中是太平時代的順風官，兩年多來他習慣了「嘉玲」，哪會想到台灣真有一天需要檢驗20萬人？也因此，當問到台灣單日確診高峰可能會有多少人時，專家都譏稱「不會超過20萬」；因為我們的檢驗量到了那裡，就是盡頭。

蔡政府編了8400億元特別預算，至今用掉7000多億。其中防治預算僅1466億元，疫苗占340億，防疫物資172億元，這些都只能算是零頭。要問的是，其他好幾千億都到哪去了？且看，三倍券花掉511億，五倍券手筆更大，吃掉1300億，加上農遊券、藝fun券、動滋券等加碼券林林總總花掉近百億。敢這樣花，我們卻沒錢買快篩。

特別預算是一面照妖鏡。蔡政府以防疫為由，拿了大把銀子亂撒，為自己造神，卻不是用來維護人民健康。大家來把這筆帳算清楚。

預算 防疫 陳時中

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