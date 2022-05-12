我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

蔡政府採購1500萬元快篩贈友邦 藍批超前部署是做公關

記者張加、吳淑玲／台北12日電
賴清德（左）今年1月底率團赴友邦宏都拉斯，與宏都拉斯總統卡斯楚舉行雙邊會談並贈交防疫物資。（取材自總統府網站）
賴清德（左）今年1月底率團赴友邦宏都拉斯，與宏都拉斯總統卡斯楚舉行雙邊會談並贈交防疫物資。（取材自總統府網站）

有關外交部編列1500萬（台幣，下同，約50.5萬美元）預算購買快篩，外交部發言人歐江安說明，今年1月採購一批快篩試劑，為捐贈友邦宏都拉斯的人道救援物資。

外交部日前舉行例行記者會，有媒體詢問，外交部編列1500萬預算購買快篩的用途與流向。外交部發言人歐江安表示，今年1月採購快篩試劑，是台灣應邀出席宏都拉斯新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）的就職典禮，已隨副總統賴清德所率特使團的專機運送到宏國，並已完成捐贈的防疫物資。

歐江安說，台灣希望在卡斯楚就職的第一天，以具體行動展現台灣與宏國新政府共同抗疫的誠意，不是提供外交部或外館同仁使用，是協助友邦人民的救援物資。

根據總統府新聞稿，賴清德於宏都拉斯當地時間1月27日與卡斯楚會晤，賴清德贈交包括快篩試劑、N95口罩、額溫槍等防疫物資予卡斯楚，以實際行動深化兩國邦誼，並盼與宏國共同度過疫情難關。

對此，台南市議會國民黨團怒稱，每天還看到全民為了搶快篩劑，在烈日和大雨中大排長龍，賴清德居然為了選總統大做公關，送1500萬元的快篩劑給宏國。

書記長李中岑指出，台灣每天的確診人數居然超越美國，真的是應證了陳時中高喊的「世界怎跟得上台灣」，全民都在問8400億防疫紓困特別預算去哪了？看看現在的快篩劑之亂真讓人痛心，原來民進黨執政的超前部署，是讓賴清德選總統做公關。

國民黨市議員王家貞也說，當全世界的疫情都緩解的時候，看到台灣疫情不斷高升，回想起民進黨這幾年所創造的各種防疫金句，會覺得備極諷刺；國民黨市議員林燕祝嗆說，疫情大爆發，台灣人排快篩排到昏倒，排到高血壓心臟病發作，還要花100多元去買，賴清德卻能帶著25萬劑快篩劑去做公關。

賴清德子弟兵、民進黨市議員呂維胤表示，台灣到4月才進入本土疫情大爆發，而賴清德副總統是1月代表捐贈，當時尚未有疫情，用此類比根本是牛頭不對馬嘴，指鹿為馬顛倒是非。

賴清德 疫情 防疫

上一則

黑白集／防疫為名 7000多億花哪去了？

下一則

海外輸入快篩鬆綁 每人限百劑禁售

延伸閱讀

俄烏戰爭 賴清德：台灣不能成為下一個烏克蘭

俄烏戰爭 賴清德：台灣不能成為下一個烏克蘭
觀察站／想戰2024 先過「英蘇聯盟」這關？

觀察站／想戰2024 先過「英蘇聯盟」這關？
新聞評論／元首染疫形同「另類斬首」 防疫還分藍綠？

新聞評論／元首染疫形同「另類斬首」 防疫還分藍綠？
民進黨屏東縣長初選 新潮流周春米勝出

民進黨屏東縣長初選 新潮流周春米勝出

熱門新聞

台北戴口罩民眾上月30日在街頭遊逛。美聯社

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

2022-05-07 09:40
旅遊作家「小王子」臉書分享他與4歲多兒子關在隔離病房7天，卻完全沒被傳染的防疫經過。（圖：小王子提供）

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

2022-05-07 20:15
台灣藥妝店、超市、超商等8大通路同步開賣快篩。(記者胡經周／攝影)

海外寄快篩回台卡關？台灣食藥署承諾一周內開放

2022-05-09 15:47
台灣疫情嚴峻，快篩試劑需求暴增。記者潘俊宏攝影

中國願協助採購快篩 台灣官員：不如悲憐封城苦難人民

2022-05-07 15:14
遭中國關押5年的台灣NGO工作者李明哲（左），偕妻子李凈瑜（右）在立法院召開返台首場記者會，李明哲講到激動處，李凈瑜也拍肩安慰，展現夫妻情深。記者胡經周／攝影

李明哲揭露在中國審判與服刑經歷 「想誘我認間諜罪」

2022-05-10 09:11
網友在路上巧遇GOOGLE街景車，達成「另類街景照」成就。圖擷自爆廢公社公開版

夫妻巧遇Google街景車 急比動作笑稱「另類成就達成」

2022-05-12 15:57

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼