蔡政府採購1500萬元快篩贈友邦 藍批超前部署是做公關

賴清德（左）今年1月底率團赴友邦宏都拉斯，與宏都拉斯總統卡斯楚舉行雙邊會談並贈交防疫物資。（取材自總統府網站）

有關外交部編列1500萬（台幣，下同，約50.5萬美元）預算購買快篩，外交部發言人歐江安說明，今年1月採購一批快篩試劑，為捐贈友邦宏都拉斯的人道救援物資。

外交部日前舉行例行記者會，有媒體詢問，外交部編列1500萬預算購買快篩的用途與流向。外交部發言人歐江安表示，今年1月採購快篩試劑，是台灣應邀出席宏都拉斯新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）的就職典禮，已隨副總統賴清德 所率特使團的專機運送到宏國，並已完成捐贈的防疫 物資。

歐江安說，台灣希望在卡斯楚就職的第一天，以具體行動展現台灣與宏國新政府共同抗疫的誠意，不是提供外交部或外館同仁使用，是協助友邦人民的救援物資。

根據總統府新聞稿，賴清德於宏都拉斯當地時間1月27日與卡斯楚會晤，賴清德贈交包括快篩試劑、N95口罩、額溫槍等防疫物資予卡斯楚，以實際行動深化兩國邦誼，並盼與宏國共同度過疫情 難關。

對此，台南市議會國民黨團怒稱，每天還看到全民為了搶快篩劑，在烈日和大雨中大排長龍，賴清德居然為了選總統大做公關，送1500萬元的快篩劑給宏國。

書記長李中岑指出，台灣每天的確診人數居然超越美國，真的是應證了陳時中高喊的「世界怎跟得上台灣」，全民都在問8400億防疫紓困特別預算去哪了？看看現在的快篩劑之亂真讓人痛心，原來民進黨執政的超前部署，是讓賴清德選總統做公關。

國民黨市議員王家貞也說，當全世界的疫情都緩解的時候，看到台灣疫情不斷高升，回想起民進黨這幾年所創造的各種防疫金句，會覺得備極諷刺；國民黨市議員林燕祝嗆說，疫情大爆發，台灣人排快篩排到昏倒，排到高血壓心臟病發作，還要花100多元去買，賴清德卻能帶著25萬劑快篩劑去做公關。

賴清德子弟兵、民進黨市議員呂維胤表示，台灣到4月才進入本土疫情大爆發，而賴清德副總統是1月代表捐贈，當時尚未有疫情，用此類比根本是牛頭不對馬嘴，指鹿為馬顛倒是非。