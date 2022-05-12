海外輸入快篩鬆綁 每人限百劑禁售

快篩試劑一劑難求，食藥署即起至6月30日止，開放民眾可自海外購買或透過海外親友寄送快篩試劑。（記者江良誠／攝影）

台灣快篩試劑大缺貨，為因應民眾的快篩需求，除了快篩實名制、超商 八大通路開放快篩試劑外，食藥署宣布，即起至6月30日止，民眾可自海外購買或透過海外親友寄送快篩試劑，無須透過FDA 專案核准，每人限申請一次，上限100劑。

以往民眾自國外購買、輸入個人用快篩試劑，需先向食藥署申請核准，同時得繳交2000元台幣的行政規費，申報時需填寫半年內的預估使用量，供食藥署逐案審核，但這項措施日前遭在野黨批評擾民，讓國人更難以取得快篩試劑自保。

食藥署昨宣布，即日起至6月30日鬆綁國人自海外輸入快篩試劑的彈性措施，無需繳交任何費用，無須再向食藥署提出申請，可直接由海關放行通關，開放產品包含未經台灣EUA 核准的快篩試劑，但建議民眾選用家用型檢驗試劑產品。

食藥署署長吳秀梅表示，針對個人自用新冠病毒檢驗試劑的措施現已進行彈性調整，一人限申請一次，總量不超過100劑，不需要到食藥署經過食藥署FDA申請核准即可放行。

但她也強調，建議選購家用檢驗試劑產品，不限於EUA核准的產品，但如果不是EUA產品，相關結果須自行負責，檢測結果也不得作為配合防疫政策判斷依據，並且不得販售，違者可依違反《醫療器材管理法》，處3萬元以上100萬元台幣（約1010元至3.37萬美元）以下罰鍰。