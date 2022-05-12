台三類快篩陽視同確診上路 恐爆「視訊診療之亂」

新冠疫情升溫，持陽性快篩試劑等待PCR採檢的人龍，下雨天仍出現在醫院急診室外。（記者潘俊宏／攝影）

快篩陽視為確診新制今上路，僅限居家隔離、自主防疫及居家檢疫期間快篩陽性三類民眾適用，不過現行輕症、無症狀者，即透過視訊診療看診、拿藥，若每日確診5萬例，一周即暴增35萬名確診者，加上快篩陽者，未來視訊診療量大增、且快篩試劑難認定，可預期將釀「視訊之亂」。

三類居隔者快篩陽性後，需預約視訊診療，評估結果前得完成四步驟，一為自行快篩陽性，先在判讀陽性檢測 卡匣或檢測片，寫上姓名及檢測日，二將檢測卡匣及健保 卡放在一起拍照，三預約遠距醫療或視訊診療門診時將照片上傳，四醫師視訊時需出示陽性檢測卡匣。

指揮中心指揮官陳時中 表示，快篩陽性者經醫師視訊診療，有共識後視為確診，再透過健保卡或上法傳系統，自動判定確診，再由縣市衛生局視狀況安排收治隔離處所、開立確診隔離通知書；若醫師認為快篩陽有疑慮或無法取得共識，會通知衛生局安排民眾做PCR認定。

不過，目前視訊診療大多排滿，光是PCR確診案例要排上視訊診療都得等上三到四天。據指揮中心統計，截至5月9日，正在居家隔離者共7萬709人、自主防疫23萬2351人、居家檢疫者1萬7342人。三類符合快篩陽等同確診新制者，恐再讓視訊診療塞車狀況更為嚴重。

新光醫院感染科主任黃建賢表示，近期視訊診療需求大增，且長者不擅長使用視訊診療，也讓這三類對象若快篩陽後，需透過視訊診療判定確診，將會出現障礙。北醫附醫遠距醫療中心主任劉文琪表示，視訊診療目前排非常滿，掛號需求量極大，不過因應新制有額外排定人力疏通，塞車情況恐待新制上路後才能確認。

黃建賢憂心，新制恐會有「一個快篩陽多人用」的風險，即使民眾用奇異筆在卡匣寫名字，後續一樣能擦掉，視訊難落實查核。

陳時中表示，若符合新制對象無法順利預約到視訊診療，不鼓勵自行赴醫院做PCR，應在家執行居家隔離、居家檢疫，若有需要衛生局可以再安排，盼盡量避免這類情況。