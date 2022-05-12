單日增5.7萬例 3人昏迷猝逝

木柵機廠 車來速 排排等 台北市政府11日開始在文山區動物園旁木柵機廠的停車場增設「車來速」的防疫急門診，一早就有民眾騎車前往排隊篩檢。(記者黃義書／攝影)

本土案例昨新增5.7萬例，較前天增加一成二，死亡案例增八死，其中三人在家發病並因昏迷、意識不清、呼吸困難送醫，急救無效，死後才確診陽性。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙推估，4月1日至5月9日39天內，就有38人因未適當分流，導致錯失五天的黃金用藥治療，直接從輕症變重症，呼籲「精準快篩」及早發現個案、「精準住院及ICU照護」避免重症死亡升高。

中央流行疫情 指揮中心過去以有效再生數（Rt值為2）推估，昨天本土確診約7.5萬人，上限為10.2萬人，但昨天的新增數維持在五字頭。台北市長柯文哲以北市採檢狀況分析，「現在確診數已經黑掉了」，指揮官陳時中 表示，疫情曲線時尖時平，無法完全掌握，目前「台灣正面臨重大轉型期」。

昨增八例死亡個案，有三位發病當天即送醫，但急救無效，台大醫院急診室主任方震中表示，台灣篩檢 量能每日5萬例已達緊繃，擔心高風險長者因病徵不明顯、共病多導致確診不易察覺，不容易及早快篩檢查、及早服用口服藥物，加上急診人潮爆滿，也讓長輩就醫意願降低，需要更妥善分配醫療資源，若無症狀不要占用急診資源。

而對於洗腎及長照機構患者，因腎功能較差的病人只能選擇默沙東口服藥「莫納皮拉韋」，國內僅採購5000人份，陳時中鬆口表示「會再加購」，數量正在跟廠商洽談。對於輝瑞BNT的兒童劑型疫苗，原預計今抵台，但受供應方系統故障，改至16日抵台，預計兒童開打日將延到20日以後。