重磅快評／確診者沒藥吃 還要陳時中來教訓？

國內10日新增新增5萬0780例COVID-19本土確定病例，數字創下疫情 以來新高，確診個案中新增12例死亡，指揮官陳時中 盡挑好聽的話來說，強調中重症比例沒有增加那麼快來自我麻醉，但對於因行政流程不順而無法投藥的確診者，他竟扳起臉孔以「你感冒沒吃抗生素，國家要不要賠？」來教訓人民；此刻的陳時中依然穩坐指揮官大位，是蔡政府還嫌民怨不夠高漲嗎？

新冠抗病毒口服藥物數量有限，指揮中心發明一套獨步全球的嚴苛行政流程，使得絕大多數確診者只能望藥興歎。 抗病毒口服藥適應症明確指出，確診者須在發病後五天內使用才能有效預防輕症轉變中重症，但是數以萬計的居家照護確診者雖符合使用抗病毒口服藥條件卻吃不到藥，甚至有病患家屬奔走四天才拿到救命藥，過程備嘗辛酸，在這套行政流程中翻攪折騰，到頭來還是拿不到藥物治病者，未知凡幾，能夠及時投藥者竟如中樂透般幸運，也成了這波疫情中的怪事一樁。

對於拿不到藥的確診民眾，如果稍有良知的防疫官員，都應該對這些確診民眾感到歉意，但指揮官陳時中被問到這些民眾是否可以申請賠償？他竟無一絲憐憫，並反嗆「你感冒沒吃抗生素，國家要不要賠？」，十足反映其甩鍋心態，彷彿確診民眾確診沒有藥可以服用，不關指揮官的事，依此邏輯，中重症確診者等不到病床、廣大民眾沒有快篩劑可用、兒童等不到疫苗 ........，應該也都沒有他的事，指揮官似乎只剩下每日報告確診數字的功能。

國家賠償有明確的法律要件規定，須公務員有故意或過失不法侵害人民自由或權利者才能構成，疫情中，確診卻拿不到藥的民眾，說要向國家要求賠償，其實難度很高，首先要舉證相關公務員有故意或過失才導致確診民眾拿不到藥，並因此遭致權益受損，但升斗小民如何能對抗這部國家機器？陳時中就是看準此點，擺明不理你，人民抱怨 還要被他教訓一番，還真是官場奇觀。

陳時中更進一步延伸，指認為外界把這個事情想得太大了，確診不是五天內吃藥就一定會好，沒吃藥一定會怎樣的，是還沒達到高峰時，先吃藥可降低病毒複製能力，減少變重症可能性；但問題是，確診雖不是五天內吃藥就一定會好，但痊癒或避免轉為中重症的可能性就會降低，這不就是就醫的目的嗎？陳時中出言教訓人民，恐怕是他自己把這個事情想得太小了吧？

誠如陳時中所言，五天內吃藥可以降低病毒複製能力，當他沾沾自喜，指確診者數雖創新高，但中重症者的比例未隨之升高時，難道不清楚快速及精準投藥才是減少中重症發生的機率、減少死亡件數的最有效路徑嗎？與求反嗆人民「你感冒沒吃抗生素，國家要不要賠？」，不如好好思考如何確實簡化流程、精準快速投藥，這才是指揮官應該要做的事，一天到晚只會嗆百姓的指揮官，人民又怎能期待他日後會是愛民子的父母官呢？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）