台指揮中心開放民眾自海外購買快篩劑 上限100劑

台北市政府11日開始在文山區動物園旁木柵機廠的停車場增設「車來速」的防疫急門診，一早就有民眾騎車前往排隊篩檢。記者黃義書／攝影

台灣本土案例11日新增5.7萬例，較10日增加1成2，死亡案例增8死，其中3人在家發病並因昏迷、意識不清、呼吸困難送醫，急救無效，死後才確診陽性。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙推估，4月1日至5月9日39天內，就有38人因未適當分流，導致錯失5天的黃金用藥治療，直接從輕症變重症，呼籲「精準快篩」及早發現個案、「精準住院及ICU照護」避免重症死亡升高。

3類快篩陽視同確診12日上路

台灣中央流行疫情 指揮中心過去以有效再生數（Rt值為2）推估，11日本土確診約7.5萬人，上限為10.2萬人，但11日的新增數維持在5字頭。台北市長柯文哲以北市採檢狀況分析，「現在確診數已經黑掉了」，指揮官陳時中 表示，疫情曲線時尖時平，無法完全掌握，目前「台灣正面臨重大轉型期」。

台灣指揮中心宣布「快篩陽視同確診」政策12日起上路，適用對象僅限「居家隔離」、「自主防疫」、「居家檢疫期間」快篩陽性的3大類民眾，快篩陽後應於試劑卡匣寫上姓名及檢測日期，使用遠距APP或其他視訊系統時，與健保卡一同拍照上傳，供醫師視訊評估。

11日增8例死亡個案，有3位發病當天即送醫，但急救無效，台大醫院急診室主任方震中表示，台灣篩檢量能每日5萬例已達緊繃，擔心高風險長者因病徵不明顯、共病多導致確診不易察覺，不容易及早快篩檢查、及早服用口服藥物，加上急診人潮爆滿，也讓長輩就醫意願降低，需要更妥善分配醫療資源，若無症狀不要占用急診資源。

BNT兒童疫苗 16日抵台

而對於洗腎及長照機構患者，因腎功能較差的病人只能選擇默克口服藥「莫納皮拉韋」，國內僅採購5千人份，陳時中鬆口表示「會再加購」，數量正在跟廠商洽談。對於輝瑞BNT的兒童劑型疫苗，原預計12日抵台，但受供應方系統故障，改至16日抵台，預計兒童開打日將延到20日以後。

開放民眾自海外購買快篩劑

為因應民眾的快篩需求，除了快篩實名制、超商8大通路開放快篩試劑外，食藥署11日宣布，即起至6月30日止，民眾可自海外購買快篩試劑，無須透過FDA專案核准，每人限申請一次，上限100劑。