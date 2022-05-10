40多歲女兒打2劑高端下半身癱 中風老母嚇到不敢接種

郭母談及女兒因打疫苗癱瘓，自己連1劑疫苗都不敢打，心中滿是無奈。(圖：本報系聯合報讀者提供)

40多歲郭女去年打2劑高端疫苗 後罹患格林-巴利症候群，造成下半身癱瘓無法工作，半年多來得由近80歲母親照顧，母親嚇到迄今連一劑疫苗都不敢打，家中靠社會局發放郭女身障補助及郭母中低老人生活津貼，郭母拖著老邁身子洗碗打零工掛心女兒未來，處境令人不忍。

據知，郭家曾向疾管署申請疫苗救濟，但郭女罹病已過半年，補償仍遙遙無期。台南市政府社會局表示，獲知後已派社工協助郭家母女兩人申請身障與中低收入 生活津貼，未來也會協助結合民間慈善單位，提供經濟協助。

郭家母女住台南市永康區，郭女原從事服務業，身體狀況原不錯，去年8、9月相繼施打了兩劑高端疫苗，結果打完第二劑後出現激烈副作用，到診所看病吃藥無效，反症狀惡化；最後下半身無力，呈現癱瘓，一度雙眼失明，後被診斷為格林、巴利症候群，為病毒攻擊神經的罕見疾病。

郭女後經住院治療，視力恢復，但下肢仍無力，不僅無法行走，還要包尿布，得復健治療。而郭家曾向疾管署申請疫苗救濟，但郭女罹病已過半年，補償仍遙遙無期，除目前無業，還要申請居服員照顧、復健，全家僅靠年近80歲已中風 的母親外出幫人洗碗打零工，經濟陷入困境，郭母面露愁容說，看到女兒打疫苗後竟是如此下場，她更不敢打疫苗，心中滿是無奈。