黑白集／「篩檢別到急診」 小民不能綠委能？

確診人數不斷增加，各醫院急診室被快篩陽性等待PCR採檢的人擠爆。(本報資料照片)

疫情 日益嚴峻，醫院急診室擠滿篩檢 人潮，幾近癱瘓，甚至爆發衝突。陳時中 請民眾「篩檢不要到急診」，說急診「是為了重症急性病患開設，並非檢查用」。此話有理，但破壞這原則的代表，卻是民進黨立委。

綠委林靜儀上周宣布自己確診。她自述，察覺自己「輕微發燒、喉嚨有痰」，便就近到亞洲大學附屬醫院檢查；去的不是篩檢站，而是急診室。短短一小時，核酸檢測報告就出爐，十分神速。

林靜儀說明，檢查當天人不多，自己乖乖掛號、排隊，沒有特權。試問：所有到急診室的民眾，誰不是乖乖排隊？具有醫師身分的林靜儀，4月響應急診醫學會呼籲，要求民眾「症狀嚴重才去急診」。林靜儀懷疑自己確診，且是輕症，原可以身作則，卻選擇錯誤示範，諷刺至極。

急診室人滿為患，但對急診就醫規定仍相對寬鬆；要落實急診分流減量，只能靠民眾自發配合。疫情當前，民眾湧入急診室原因不同；有林靜儀惡例在前，要如何說服民眾「別把急診當檢查用」、「急重症才去急診」？林靜儀能、小民不能，是政治現形。

隔離中的林靜儀，忙著痛批台北市長柯文哲「惡劣又邪惡」；但對急診亂象愈演愈烈、自己也是幫凶一事，似渾然不覺。與其噴政治口水，林靜儀應為自己的錯誤示範道歉，才是正辦。