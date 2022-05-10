我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

哈佛、北卡大招生歧視亞裔 82名共和黨參眾議員聲援

黑白集／「篩檢別到急診」 小民不能綠委能？

黑白集
確診人數不斷增加，各醫院急診室被快篩陽性等待PCR採檢的人擠爆。(本報資料照片)
確診人數不斷增加，各醫院急診室被快篩陽性等待PCR採檢的人擠爆。(本報資料照片)

疫情日益嚴峻，醫院急診室擠滿篩檢人潮，幾近癱瘓，甚至爆發衝突。陳時中請民眾「篩檢不要到急診」，說急診「是為了重症急性病患開設，並非檢查用」。此話有理，但破壞這原則的代表，卻是民進黨立委。

綠委林靜儀上周宣布自己確診。她自述，察覺自己「輕微發燒、喉嚨有痰」，便就近到亞洲大學附屬醫院檢查；去的不是篩檢站，而是急診室。短短一小時，核酸檢測報告就出爐，十分神速。

林靜儀說明，檢查當天人不多，自己乖乖掛號、排隊，沒有特權。試問：所有到急診室的民眾，誰不是乖乖排隊？具有醫師身分的林靜儀，4月響應急診醫學會呼籲，要求民眾「症狀嚴重才去急診」。林靜儀懷疑自己確診，且是輕症，原可以身作則，卻選擇錯誤示範，諷刺至極。

急診室人滿為患，但對急診就醫規定仍相對寬鬆；要落實急診分流減量，只能靠民眾自發配合。疫情當前，民眾湧入急診室原因不同；有林靜儀惡例在前，要如何說服民眾「別把急診當檢查用」、「急重症才去急診」？林靜儀能、小民不能，是政治現形。

隔離中的林靜儀，忙著痛批台北市長柯文哲「惡劣又邪惡」；但對急診亂象愈演愈烈、自己也是幫凶一事，似渾然不覺。與其噴政治口水，林靜儀應為自己的錯誤示範道歉，才是正辦。

篩檢 疫情 陳時中

上一則

綠二代趙介佑詐欺、販毒 重判8年半

下一則

確診擠壓其他急重症 傷亡恐更多

延伸閱讀

大陸稱願助台灣買快篩 陳時中：可依法辦理

大陸稱願助台灣買快篩 陳時中：可依法辦理
本土再破4萬例 中重症+118、死亡+12 雙創新高

本土再破4萬例 中重症+118、死亡+12 雙創新高
台確診增4萬例「遇假日被低估」 陳時中：高峰仍未到

台確診增4萬例「遇假日被低估」 陳時中：高峰仍未到
青少年追加接種到貨了 185萬劑BNT抵台

青少年追加接種到貨了 185萬劑BNT抵台

熱門新聞

台北戴口罩民眾上月30日在街頭遊逛。美聯社

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

2022-05-07 09:40
旅遊作家「小王子」臉書分享他與4歲多兒子關在隔離病房7天，卻完全沒被傳染的防疫經過。（圖：小王子提供）

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

2022-05-07 20:15
（圖：指揮中心提供）

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

2022-05-03 03:23
台灣疫情嚴峻，快篩試劑需求暴增。記者潘俊宏攝影

中國願協助採購快篩 台灣官員：不如悲憐封城苦難人民

2022-05-07 15:14
台北市4日啟動北士科快篩陽急門診「車來速」，民眾可自行攜帶檢體，開車、騎車或步行前往北士科「快篩陽急門診」現場做PCR採檢。醫護人員一一逐車講解。記者蘇健忠／攝影

台灣確診數累計破20萬 24歲女打3劑重症亡

2022-05-04 17:27
台灣入境檢疫天數，由原本的「10+7」縮短為「7+7」，也就是七天居家檢疫加上七天自主健康管理。（本報資料照片）

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

2022-05-04 02:29

超人氣

更多 >
時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻

時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確