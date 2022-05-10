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確診擠壓其他急重症 傷亡恐更多

台灣新聞組╱綜合10日電
亞東醫院院長邱冠明提醒，當7天累計逾50萬例確診個案，將擠壓到其他急重症患者的醫療。(記者黃義書／攝影)
亞東醫院院長邱冠明提醒，當7天累計逾50萬例確診個案，將擠壓到其他急重症患者的醫療。(記者黃義書／攝影)

本土病例暴增，醫療量能吃緊，亞東醫院院長邱冠明提醒，當連續7日累計逾50萬例確診個案，將擠壓到其他急重症患者的醫療，所造成的傷亡將遠大於確診本身。他說，過去1個月來，亞東醫院急診單日收治人數為平常的8倍，但大部分為採檢PCR，「當大家關心自己的PCR，不要妨礙別人的CPR！」

「這是最後一戰！」衛福部次長石崇良說，現在醫療難題在於許多其他疾病患者、車禍傷者都可能確診，病人非常多，各級醫院都要有能力收治確診者。

石崇良表示，如單日新增5萬人確診，就需7500床，低推估未來高峰期單日超過10萬人確診，就需1萬5000張床，高推估更達單日20萬人確診，需要更多床位，至少3萬床。預估高峰會落在5月下旬，確診人數將呈現指數型成長，而現僅開出近1萬床專責病床，必須超前部署。

新北市、桃園市和台中市衛生局都表示，會全力配合。台北市衛生局發言人紀玉秋表示，病人要慢慢移出病房，才挪得出30%急性病床做專責，有些醫院可以在時間內做得到，有些沒辦法，但大家都會盡量配合，會討論如何提高翻床率。

國軍桃園總醫院也說，目前沒有空床，但會設法達成中央設定病床數目標，只是床位調整、挪移需要時間完成。

邱冠明昨出席指揮中心疫情記者會表示，亞東醫院從4月1日迄今，不停拉高專責病房比率，但「專責滿了再開，開了又滿，滿了又開，不是可持續的好方法。」呼籲各級醫院及基層診所共同面對、落實居家照護，希望相關單位盡快允許電話通訊問診，造福資訊落差長者，提升遠距照護效率。

邱冠明表示，「未來大量確診者勢必癱瘓醫療量能」，觀察臨近許多國家，如果堅持以醫院和集檢所收治確診者，防疫成果不彰，台灣已經啟動確診者居家照護，政府應該讓「遠距通訊診療」更為順暢，放行電話門診，並改善行政流程，讓患者早點用藥，高風險族群提早用藥，減少重症。

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