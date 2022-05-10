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連3天破4萬例 8月嬰插管 7月擬鬆綁邊境 戶外脫罩

記者謝承恩、邱宜君／台北10日電
台灣本土確診連續3日突破4萬例，有1例8個月大女嬰在加護病房插管治療。(本報資料照片)
台灣本土確診連續3日突破4萬例，有1例8個月大女嬰在加護病房插管治療。(本報資料照片)

本土確診連續3日突破4萬例，另有21例重症個案，其中12人死亡，另有1例8個月大女嬰在加護病房插管治療。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，該名8個月大的女嬰為目前年紀最小重症個案，目前共有2例1歲以下的幼兒確診重症案例，另一例為10個多月的小孩，同在加護病房治療。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，確診數連續兩天下降，應是母親節周末效應所致，數字被低估，台灣疫情仍持續上升，尚未達到高峰，預估高峰期落在5月20日至6月10日，並於7月後往下降。

陳時中表示，到了7月，如果醫療量能充足，可望放寬邊境，並逐一鬆綁戶外或空曠場所等口罩禁令，並考慮將新冠肺炎從屬於強制管制的「第五類法定傳染病」降為一般管制的「第四類法定傳染病」，屆時不會蒐集及公布確診者數字。

昨增4萬0263例本土個案，12例死亡個案多有慢性病史；8個多月大女嬰被列為重症，為目前年齡最小的重症個案，5月4日高燒39℃就醫，PCR採檢陽性。當時急診醫師評估，病情穩定，先返家觀察。不過，返家兩天內，出現餵奶量下降、活力減退且發燒持續、局部抽搐，均為重症警示徵兆，家長再度抱至急診，院方評估後，情況危急，收治住院。

羅一鈞指出，該女嬰於住院後，持續抽搐、低血壓，院方將她轉至加護病房，為求穩定生理跡象，施以插管，連接呼吸器，並配合瑞德西韋、類固醇、抗癲癇等藥物治療，呼吸心跳穩定，獲得改善。

北市開設兒童專責門診，是否推廣全台，廣設兒童綠色通道？羅一鈞表示，之前就有縣市陸續開設兒童專責門診，例如，新北、台中、高雄等，只要符合防疫門診條件分流，均容許也鼓勵。

昨新增71中重症個案，21人重症，其中6人未曾接種疫苗。另增12例死亡個案，年齡在50歲到90歲，其中有3例未接種疫苗，11人有慢性病史，死因多為肺炎合併呼吸衰竭，多例屬於共病死亡，包含心臟衰竭、急性心肌梗塞、蜂窩性組織炎等。

陳時中 疫情 疫苗

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