快篩試劑剩不到1%…地方槓中央 鄭文燦打臉陳時中

藥妝店、超市、超商等八大通路9日同步開賣快篩，每劑售價約台幣180元，比實名制貴80元，買氣不如預期，無須排隊搶購。(記者胡經周／攝影)

指揮中心指揮官陳時中 昨公布快篩實名制最新剩餘數量，全台平均剩餘量低於1%，相當吃緊，其中嘉義縣只剩0.3%，疫情 較嚴重的北北基桃存量略高於1%；對於陳時中聲稱各縣市公費快篩都足夠供應，並指北北基桃剩餘較多，引發地方反彈，指快篩被中央徵用，目前不足。

本報系聯合報報導，對於快篩實名制引發民怨，陳時中表示，民眾買不到與進貨條件及藥局販售時間有關，預計兩、三周後壓力會逐漸減輕。指揮中心發言人莊人祥說，希望5月20日前，全台每一戶家庭都有一份快篩試劑。

另外，陳時中聲稱各縣市公費快篩都足夠供應、北北基桃剩餘較多，引起地方反彈，指快篩被中央徵用，目前不足。北市府發言人陳智菡表示，地方快篩短缺是事實，中央應正視而非迴避，「不是去營造快篩劑很足夠的假象，這樣只會讓人覺得非常官僚」；新北則說，只要中央支援不斷就不會短缺，但市長侯友宜仍建議中央配發因地制宜，多支援重點疫區。

據台北中國時報報導，桃園市長鄭文燦也打臉衛福部表示，快篩試劑安全備量一定要在人口10％以上、到達23萬劑左右，事實上桃園市沒有安全備量，完全靠中央配賦，應該不會有剩餘，現在都是短缺的狀態，希望中央配賦能快一點、多一點。

鄭文燦也說，目前桃園市府也有好幾個採購契約，但因為快篩試劑共同採購契約部分都被中央優先徵用，希望如果中央徵用有餘的部分要盡量分配，自己也還是要擴大採購。他也說，希望中央配賦也能夠快一點、多一點，能夠應付包括居家隔離、居家檢疫，還有學校跟職場的防疫 所需。

對於陳時中指地方公費快篩都根據需求提供，如果不足就要報上來，台北市副市長黃珊珊昨酸說，陳時中「誤會了、累了」，大家反映的是民間快篩劑不夠，不是公費快篩劑，這是兩回事。