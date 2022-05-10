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「民眾想自救也被擋」 海外寄快篩卡關 食藥署允開放

記者陳素玲／台北10日電

台灣出現嚴重快篩劑荒，多名立委昨在立院財政委員會批評，不少人自國外採購或請親友採購快篩劑，卻卡在海關要求申請文件，還要繳交2000元台幣(約67美元)規費，至少上萬劑進不來，民眾想要自救也被擋，是政府無能、官僚殺人。衛福部食藥署同意立委提案，在本周內開會決定，民眾在6月底前從國外郵寄自用、一定數量內，符合台灣EUA核准品牌的快篩劑，都可免申請。

何時全民可獲得足夠快篩？衛福部表示，已經訂了2.4億快篩劑，5月底前可到貨1億劑；加上緊急採購的3570萬劑，至少有1.2億劑到貨。

民進黨立委郭國文提案，目前各縣市針對中低收入戶提供公費快篩作法不一，要求中央應全面對中低收入戶及低收入戶提供免費快篩。主計長朱澤民表示，這部分尊重中央防疫指揮中心意見，估計約62.5萬人，所需經費約6000萬元，主計總處兩周內完成評估。

立院財委會昨邀主計總處、審計處就「各政府機關採購快篩試劑亂象」專題報告。國民黨立委賴士葆指出，目前快篩嚴重不足，民眾陳情從海外寄回國的快篩案件卡在海關，有人已卡了三周，至少有幾千件類似案例，財政部表示這些屬於管制用品，但「政府無能，還不允許老百姓自救？」要求政府應開放民眾在6月底以前自用者，不用申請。

民進黨立委高嘉瑜也表示，從國外寄回台灣被卡在海關數量1萬多劑，光申請程序就要一到兩個月，還要自費2000元手續費，有些人乾脆放棄，但政府既然產能不夠，為何不能比照去年開放口罩及耳溫槍等醫療器材，讓民眾自購自救？

低收入 民進黨 口罩

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