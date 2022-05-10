我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

哈佛、北卡大招生歧視亞裔 82名共和黨參眾議員聲援

新聞眼／快篩準備不足…兩年超前部署 淪為笑話一樁

記者謝承恩、邱宜君

快篩實名制4月28日上路，原本應是讓民眾能夠自主應變的防疫利器，卻因準備數量不足，繼之前口罩、疫苗之後，再度掀起排隊之亂，民眾大熱天在藥局前面排隊，置身於群聚染疫風險中；前副總統陳建仁接受外媒採訪時坦言，台灣政府沒有準備好足夠的快篩試劑，「現在愈來愈依賴快篩，卻沒有足夠存量」，這筆帳該算在誰頭上？

民眾買不到實名制平價快篩，怨聲四起，而公費快篩不足，也引爆中央與眾多縣市口水戰。

針對公費快篩疫苗不足，不分藍綠首長都把矛頭都對準指揮中心，但指揮官陳時中卻回酸「中央地方是合作關係，地方不需要透過媒體喊話，可直接行文或打電話跟我講。」

通電話不難，但難道地方政府和指揮中心接通電話就能很快拿到快篩試劑？指揮中心9日首公布各縣市實名制快篩剩餘數量，原本想堵住雙北、桃園、基隆等縣市首長之口，因為其存量略高於其他縣市，但全台平均剩餘量僅為0.9%，數字著實令人嘆為觀止，點出了兩年多來的超前部署，只是笑話一樁。

小孩上學、家長上班、確診隔離與解隔均需快篩試劑，但一劑難求；有些民眾與確診者接觸後，出現流感症狀卻無快篩可用，但指揮中心頒布「快篩陽性者才能接受PCR採檢」，更讓眾人無所適從。指揮中心一再強調，逐步鬆綁防疫措施，讓台灣維繫社會正常運作，但眼前連最基本的防疫物資都未能備妥，如何讓民眾學習與病毒共存？

之前台灣鬧疫苗荒，指揮中心還可用全球都在搶疫苗來搪塞卸責，如今世界各國幾乎都已經歷悲慘的防疫之路而逐步解封，快篩試劑已不再洛陽紙貴，偏偏民怨高漲、藍綠齊轟，政府焦頭爛額，防疫資優生怎會淪落至此。

防疫 疫苗 陳時中

上一則

連3天破4萬例 8月嬰插管 7月擬鬆綁邊境 戶外脫罩

下一則

「民眾想自救也被擋」 海外寄快篩卡關 食藥署允開放

延伸閱讀

海外寄快篩回台卡關？台灣食藥署承諾一周內開放

海外寄快篩回台卡關？台灣食藥署承諾一周內開放
大陸稱願助台灣買快篩 陳時中：可依法辦理

大陸稱願助台灣買快篩 陳時中：可依法辦理
黑白集／明年的糧 解得了今年的饑？

黑白集／明年的糧 解得了今年的饑？
要求「3+4」改「以篩代檢」 機師嗆圍指揮中心

要求「3+4」改「以篩代檢」 機師嗆圍指揮中心

熱門新聞

台北戴口罩民眾上月30日在街頭遊逛。美聯社

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

2022-05-07 09:40
旅遊作家「小王子」臉書分享他與4歲多兒子關在隔離病房7天，卻完全沒被傳染的防疫經過。（圖：小王子提供）

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

2022-05-07 20:15
（圖：指揮中心提供）

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

2022-05-03 03:23
台灣疫情嚴峻，快篩試劑需求暴增。記者潘俊宏攝影

中國願協助採購快篩 台灣官員：不如悲憐封城苦難人民

2022-05-07 15:14
台北市4日啟動北士科快篩陽急門診「車來速」，民眾可自行攜帶檢體，開車、騎車或步行前往北士科「快篩陽急門診」現場做PCR採檢。醫護人員一一逐車講解。記者蘇健忠／攝影

台灣確診數累計破20萬 24歲女打3劑重症亡

2022-05-04 17:27
台灣入境檢疫天數，由原本的「10+7」縮短為「7+7」，也就是七天居家檢疫加上七天自主健康管理。（本報資料照片）

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

2022-05-04 02:29

超人氣

更多 >
時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻

時隔30年找到親媽後「瘋狂床戰3天」他為亂倫媽甩了妻
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確