新聞眼／快篩準備不足…兩年超前部署 淪為笑話一樁

快篩實名制4月28日上路，原本應是讓民眾能夠自主應變的防疫 利器，卻因準備數量不足，繼之前口罩、疫苗 之後，再度掀起排隊之亂，民眾大熱天在藥局前面排隊，置身於群聚染疫風險中；前副總統陳建仁接受外媒採訪時坦言，台灣政府沒有準備好足夠的快篩試劑，「現在愈來愈依賴快篩，卻沒有足夠存量」，這筆帳該算在誰頭上？

民眾買不到實名制平價快篩，怨聲四起，而公費快篩不足，也引爆中央與眾多縣市口水戰。

針對公費快篩疫苗不足，不分藍綠首長都把矛頭都對準指揮中心，但指揮官陳時中 卻回酸「中央地方是合作關係，地方不需要透過媒體喊話，可直接行文或打電話跟我講。」

通電話不難，但難道地方政府和指揮中心接通電話就能很快拿到快篩試劑？指揮中心9日首公布各縣市實名制快篩剩餘數量，原本想堵住雙北、桃園、基隆等縣市首長之口，因為其存量略高於其他縣市，但全台平均剩餘量僅為0.9%，數字著實令人嘆為觀止，點出了兩年多來的超前部署，只是笑話一樁。

小孩上學、家長上班、確診隔離與解隔均需快篩試劑，但一劑難求；有些民眾與確診者接觸後，出現流感症狀卻無快篩可用，但指揮中心頒布「快篩陽性者才能接受PCR採檢」，更讓眾人無所適從。指揮中心一再強調，逐步鬆綁防疫措施，讓台灣維繫社會正常運作，但眼前連最基本的防疫物資都未能備妥，如何讓民眾學習與病毒共存？

之前台灣鬧疫苗荒，指揮中心還可用全球都在搶疫苗來搪塞卸責，如今世界各國幾乎都已經歷悲慘的防疫之路而逐步解封，快篩試劑已不再洛陽紙貴，偏偏民怨高漲、藍綠齊轟，政府焦頭爛額，防疫資優生怎會淪落至此。