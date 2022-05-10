新聞評論／台單日確診全球第一 陳時中知道嗎？

台灣的單日本土確診數連三天突破4萬人，9日並新增12例死亡，人數雖稍下降，疫情 嚴峻卻不稍減。英國媒體《每日電訊報》也對台灣短短數周確診從數百飆到數萬提出警告，認為台灣未做好「超前部署」，正面臨垂直彈道般的染疫發展，恐引爆空前的死亡率。對此，陳時中 以一貫四兩撥千斤的姿態說，「會趨吉避凶」，把疫情控制好。

陳時中可能不知道，當世界各國疫情都在退燒，台灣近期暴升的確診人數，已把自己推上了全球最高點。根據世界衛生組織（WHO）的最新統計，5月9日全球單日新增確診名列前茅的國家是南韓，確診數為3.9萬例，其次為澳洲的3.5萬例，其後依序為日本3.4萬，義大利3萬，法國2.9萬，美國1.4萬，泰國8000，德國7000。由於台灣不是世衛組織的會員國，未被納入排行；如果被列入的話，以9日單日新增4萬多的確診數，我們已超越所有國家，名列世界第一。問題是，這樣的冠軍紀錄，算什麼殊榮呢？

兩年多來，台灣自詡為「防疫 模範生」，蔡政府以此沾沾自喜。許多民眾也接受這套大內宣，覺得台灣的防疫相當成功，都要歸功於指揮官陳時中的英明領導，卻忘了人民在政府繁複、細密且嚴格的控制下，犧牲了多少時間與自由。更嚴重的是，大家聽從這套以「團結」為名的窒息式管控，對於政府在疫苗採購及藥物授權上各種偏頗、濫權的作法，竟也如被催眠般地全盤接受。也因此，這群官僚不必認真思考解封應有的部署，不必設想如何服務百姓、如何盡力減少疫情造成的健康和經濟損傷，各種行政決策都圍著他們自己的方便打轉。

直到4月間，台灣疫情從百人迅速破千、接著破萬，指揮中心才意識到疫情失控。儘管如此，陳時中依舊傲慢地三卡五管，不肯根據地方和專家的建議修改作法。對於快篩試劑的釋出，政府更退回惡劣的「實名制」，寧可看民眾排隊，也要抓緊大權。正是這些失措、脫序的景象，讓英國媒體為「防疫模範生」淪為確診大戶感到驚心。不要說「超前部署」，指揮中心連接納建言的雅量都沒有，寧可硬拗也不肯承認錯誤，遑論從其他國家的抗疫經驗汲取教訓。

在加拿大，快篩試劑是放在超市貨架上，供民眾免費自取。在美國和新加坡，民眾可上網登錄需求，由政府免費寄到家中。在歐洲，民眾去年即可在商店以每劑1歐元上下的價格購得；在日本，上網即能輕鬆買到準確率九成九以上的唾液快篩試劑。反觀台灣，民眾得持健保卡排隊購買配額，價格比其他國家高出兩倍，且往往向隅。有民眾想要上網團購國外試劑，政府恐嚇說這違反了《醫療器材法》，可處台幣3萬到100萬元的罰鍰。抗病毒口服藥Paxlovid可以降低重症及死亡風險達九成，但衛福部卻嚴格「惜用」，已有28萬人確診，卻僅開出不到2000份藥。

難以理解的是，政府寧可把試劑和藥物堆放在倉庫裡，也不願拿出來充分紓解民間和地方政府的急迫，主事者心裡到底在想什麼？此刻，陳時中還有心思耍嘴皮說，原預估7月可以開放邊境，「現在要開放也可以」。他到底在說什麼？美國前幾天已升高台灣的旅遊警戒為「二級」，屬「中度風險」，就算台灣此刻開放邊境，誰要在這種時候來台？

去年寫出「看好了世界，台灣只示範這一次」的網民，大概沒料到有這一天，讓世界看到了「新台灣模式」掉漆後的不堪。