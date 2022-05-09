台確診增4萬例「遇假日被低估」 陳時中：高峰仍未到

（圖：指揮中心提供）

台灣新增4萬0304例COVID-19本土確定病例，分別為4萬0263例本土個案及41例境外移入，有21例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增12例死亡。中央疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示，國內疫情持續再往上，還沒看到高峰，國外看來漸次往下降。

陳時中表示，今日本土確診數字連續兩天下降，比前一天少了9%，可能是母親節周末效應，要看兩天才知道情況，相信這是稍微低估的量。

指揮中心表示，今日新增之40,263例本土病例，為19,317例男性、20,936例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,179例)、台北市(7,057例)、桃園市(6,358例)、台中市(2,099例)、高雄市(1,910例)、基隆市(1,480例)、台南市(1,448例)、宜蘭縣(992例)、屏東縣(773例)、花蓮縣(767例)、新竹縣(758例)、彰化縣(497例)、雲林縣(370例)、苗栗縣(340例)、新竹市(336例)、台東縣(276例)、南投縣(197例)、嘉義縣(180例)、嘉義市(131例)、澎湖縣(89例)、金門縣(17例)、連江縣(9例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為10例男性、2例女性，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、11例具慢性病史、3例無疫苗 接種。確診日介於今(2022)年4月13日至5月7日，死亡日期介於5月5日至5月7日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，22例男性、19例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月23日至5月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,018,466例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,619,519例排除)，其中397,504例確診，分別為11,914例境外移入、385,536例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計931例COVID-19死亡病例，其中916例本土，個案居住縣市分布為新北市443例、台北市339例、基隆市40例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣14例、台中市及宜蘭縣各6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例、高雄市及雲林縣各2例、新竹市、南投縣、台南市、台東縣及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。