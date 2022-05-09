中小學提早復課 家長憂病毒校園流竄

台北市配合中央新制停課標準，學校將於9日提早復課。圖為示意圖。（本報資料照片）

防疫 停課新制昨天上路，部分縣市宣布停課滿三天的中小學今天可提早復課，但不少家長憂心新制讓校園染疫風險升高，自主替孩子請防疫假，形同「自主停課三加四」。有國小校長預測新制同樣會導致停課輪迴，家長怕孩子染疫而天天請假。

全台昨天新增3394名學生確診新冠肺炎，停課新制上路後，有別於過往班級有學生確診，該班居家隔離「3＋4」後，第八天才返校上課，改為小學以下班級有人確診，全班停課三天，無須停課七天；中學則是確診者所屬班級座位旁九宮格同學才要停課三天，也無須停課七天。

但不少家長憂心停課新制恐致校園變成病毒流竄場所，自主幫孩子請防疫假。台北市士林國小校長吳明郁說，過去只要有班級停課，其他班幾乎也都有一、兩成家長幫孩子請假觀望；另名國小校長也說，部分孩子從疫情 升溫後就沒再出現，但老師仍得天天與家長聯繫，停課規定再鬆綁後，勢必有更多這樣的家長出現，讓教學現場更複雜混亂。

大批家長湧入教育部 臉書狂轟「孩子的命不是命」，也有家長酸中學九宮格政策是把孩子當成「木頭人」，難道都不會在教室移動？也有家長質疑，「體育課一起搶球就不算密切接觸？」

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務說，即使停課新制上路，依然會上演停課輪迴。例如有某國小班級停課三天，結果一復課又有人確診，又要再繼續停課；中學現在是這個九宮格停課，明天也可能同班另一個九宮格也停課。