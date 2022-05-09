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台確診增4萬例「遇假日被低估」 陳時中：高峰仍未到

確診咳血 他跑3家醫院才拿到藥

台灣新聞組／台北9日電
口服抗病毒藥物輝瑞Paxlovid。（記者胡經周／攝影）
口服抗病毒藥物輝瑞Paxlovid。（記者胡經周／攝影）

台灣新冠肺炎確診人數急速攀升，政府本月5日宣布開放抗病毒藥物送藥到宅，但據統計，全台僅開出1959人份口服抗病毒藥，從藥局發配到居家照護者僅37人份，有病患等不到藥物從輕症轉為中重症。基隆有一名確診患者說，他都已經咳血，連跑二間醫院都拿不到藥吃，最後還是跑到北市內湖三總才解決。

新北市三重區的林先生抱怨現在才開放太慢，且藥量太少根本拿不到。他說，之前家中長輩原本是輕症居家照護，透過視訊看診，醫師說：「抱歉，這邊沒有藥物」，只能先開緩解藥物如退燒、咳嗽藥等。他曾去藥局詢問，藥局卻說確診者增加太快，來不及補貨，要等下周。後來長輩越來越不舒服，趕緊送醫才好轉，醫師說已轉為中症。

永和張先生表示，他們一家人相繼確診採居家照護，73歲母親就越來越不舒服，救護車及防疫計程車都叫不到，最後找上立委求助才順利就醫，但已屬於中症。他說，確診前幾天沒看診，也無法用藥。

新北市陳姓消防員住基隆，本月4日確診居家隔離，5日症狀加重，先後前往部基、長庚醫院看診，卻只拿到止咳、止痛等藥物，7日症狀加重還咳出血絲，先到基隆長庚醫院掛急診，希望醫師開立抗新冠病毒口服藥物，但醫師告知住院才能給；他轉往衛福部基隆醫院求醫也無法如願。最後是因為有免疫系統疾病，透過相關人士安排，當晚在內湖三軍總醫院取得抗病毒口服藥物，服用後控制病情。

基隆醫院昨表示，陳姓消防員7日到急診戶外篩檢處說在長庚確診，因長庚要求住院才能開抗病毒藥物，所以到部基求診並尋求開藥。護理人員返回急診室回報後，陳自述已聯絡衛生局，將到內湖三總開藥隨即離開。因未完成掛號及讓醫師評估，所以無法提供醫療服務。

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