台確診28萬人送藥不到2000份 專家示警恐死傷慘重

將有越來越多輕症新冠確診者採居家照護，為確保病情不會惡化，在與醫師視訊看診後，可由藥師將抗病毒藥物送至確診者住處。（記者胡經周／攝影）

此波新冠肺炎中、重症者八成為逾60歲以上長者，依規定，65歲以上或有其他高風險因子者，輕症時就應使用抗病毒口服藥，但指揮中心迄今僅開出1900多人份口服抗病毒藥，相較於每天數萬人確診，顯然多數確診者在發病初期無法獲得抗病毒口服藥。

醫院臨床醫師指出，開藥流程繁瑣，視訊門診根本很難開立抗病毒藥。專家則示警，重症高風險病人要力求五天內給藥，否則會死傷慘重。

確診輕症 視訊看診歩驟 製表／醫藥組

指揮中心統計，目前居家照護收案逾12萬人，但藥局 發配居家照護確診者僅37人份口服抗病毒藥物。北部某醫院急診醫師表示，該口服藥只存放在特定醫院，開藥後得向存藥的醫院申請。因藥物交互作用多，若病人符合用藥資格，還需查詢雲端 藥歷、做檢查，才能確定是否可以用藥，另需衛教病人停藥後的注意事項，流程長達兩小時，不但醫師勞累，也降低病人用藥意願。

台北市開業小兒科醫師詹前俊表示，這波本土疫情爆發迄今已快一個月，總確診已超過28萬例，但最近兩天才被允許開立抗病毒藥物，且主對象為長照 機構、護理之家等長照機構住民。上禮拜北市醫師公會開會討論，之後依照區域分配居家照護病人，由臨近診所提供照顧，因此，目前尚未針對任何一名居家確診者開立抗病毒藥物。

在遠距視訊軟體方面，詹前俊表示，健康益友App介面不好使用，大多診所採用自家原本LINE帳號，主要服務老病人，開立一般症狀治療藥物，再由病人親友至診所藥局領藥。指揮中心終於允許診所開立抗病毒口服藥，但診所還沒收到健保開藥代碼，部分基層診所醫師想幫居家照護患者開立此藥，還得想辦法問到代碼。

「符合用藥資格的病人能否在確診三到五天內取得藥物，是現階段防疫關鍵決戰點。」台灣大學藥學專業學院院長沈麗娟表示，現在給藥速度不盡人意，許多人該用而未用，不但居家照護者的供藥還沒完全到位，連醫院開藥情況可能都不夠理想。然而，長者重症風險是年輕人的三倍到200倍，用藥後風險可減少八成以上。

沈麗娟建議，政府應積極改善用藥流程，例如，減少開立處方限制，開放診所及藥局投入輕症者的診療、處方和衛教，以減輕醫院負擔。針對符合用藥資格的民眾，特別是常見慢性病共病，應提供更多友善的衛教資訊，強化病人對於用藥的認知，提升民眾用藥意願。