要求「3+4」改「以篩代檢」 機師嗆圍指揮中心

不滿檢疫措施，機師工會號召機師「包圍」指揮中心。圖為機師在桃園機場。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情 爆發以來，機組員檢疫堪稱最為嚴格。因不滿指揮中心這波防檢疫措施未超前部署，機師工會明天擬於衛福部疾管署前舉辦記者會，號召兩、三百名機師及家屬「包圍」指揮中心，要求機組員檢疫從「3+4」改為「以篩代檢」。這也是疫情以來機組員罕見如此大動作陳情。

指揮中心日前雖放寬機組員防檢疫規範，打滿三劑者返台居隔天數從「5+5」鬆綁為「3+4」，一人一戶也調整為一人一室，也打算取消健保 卡職業別註記措施，但機師工會昨天表示，疫情兩年多來，機組員透過醫療機構或國外研究報告提出防檢疫建議，但指揮中心完全不接受外界意見，令人無法理解。

機師工會批評，指揮中心目前政策完全未超前部署，無症狀、輕症雖居採家照護，但有症狀大家還是往急診室擠，快篩跟PCR也一樣沒超前部署，一旦快篩陽性的所有人都跑到大型醫療院所PCR採檢，隨著未來疫情達到最高峰，大型醫療院所恐都癱瘓。

機師工會表示，明天將有兩、三百名機師及家屬到疾管署前，訴求機組員檢疫「3+4」改為「以篩代檢」，並以過去兩年多來的經驗作為例子，讓社會大眾看到他們過去在防檢疫措施所遇到的各種問題，呼籲全民監督指揮中心、落實超前部署，避免重蹈覆轍。