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黑白集／明年的糧 解得了今年的饑？

黑白集
快篩實名制上路後，街頭到處可見排隊亂象，怨聲載道。（記者林俊良／攝影）
快篩實名制上路後，街頭到處可見排隊亂象，怨聲載道。（記者林俊良／攝影）

政治人物最大的本事，就是用數字來糊弄百姓。原因是，數字看起來很具體，卻暗藏解讀玄機。在全民苦等快篩試劑之際，蔡英文總統呼籲大家不要囤積，說政府5月間將取得「1億劑」，民眾不必恐慌，這就是心戰型的數字遊戲。

被數字暗槓的，首先是「時間」。才5月初，單日確診數已4萬多，顯示政府該準備的工作都沒做，導致疫情黑數不斷增生。試想，以目前確診人數上升的速度，5月底前就算進來1億劑快篩，屆時累計已有上百萬人確診，不嫌太遲嗎？

這就好像，明年的米糧，解救不了今年的饑荒，是一樣的道理。快篩的作用，是要讓民眾及早測知自己是否確診，才能自我管理並避免波及親友。現在是政府毫無準備，使疫情急遽失控；俟確診遍地開花，再進口1億試劑，已經無濟於事。就像乾涸將亡的枯魚，一瓢水就可以救它；有人卻誇稱，來日要「引西江之水」給它。這是沒心，還是沒腦？

1億的試劑，不僅在時間上落後，也是誇大。「小吃店變身生醫」的高登，以200萬資本額要吃下台幣16億元（約合5400萬美元）大單，結果反因負債紀錄太多被噎住棄單，立馬出現1700萬劑黑洞。至於其餘廠商，能否準時到貨，亦仍未可知。說穿了，一億劑基本上是「安慰劑」，是總統的「畫餅充飢」術，卻安不了百姓的心。

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