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台確診增4萬例「遇假日被低估」 陳時中：高峰仍未到

本土再破4萬例 中重症+118、死亡+12 雙創新高

記者楊雅棠、邱宜君／台北9日電
疫情下的母親節，台北的美食街在晚餐熱門時段依然冷冷清清。（記者曾原信／攝影）
疫情下的母親節，台北的美食街在晚餐熱門時段依然冷冷清清。（記者曾原信／攝影）

台灣昨天本土新冠確診新增4萬4294例，雖較前一日減少，但指揮中心認為可能是假日效應，值得警惕的是新增118例中、重症個案及12例本土病例死亡個案，雙創本波疫情新高。公衛界建議政府要加速長者施打疫苗，居家照顧者獲得抗病毒藥物的流程也應更簡化，避免中、重症人數持續上升。

指揮中心指揮官陳時中昨表示，昨日本土個案數雖略降，但恐為周六假日效應，疫情是否真的平穩還需觀察。雖然疫情嚴峻，但陳時中表示不排除繼續開放邊境，「之前觀察國際疫情就認為約7月可開放，現在要開放也可以」，不過，現在本土病例多，再加上入境確診者，恐對醫療造成壓力。

民眾慶祝母親節大多改外帶，午餐時間民眾紛紛到餐廳取餐。（記者黃義書／攝影）
民眾慶祝母親節大多改外帶，午餐時間民眾紛紛到餐廳取餐。（記者黃義書／攝影）

英國媒體指台灣因解封太快且準備不夠，今年夏天前恐有一波新冠死亡潮。陳時中表示，指揮中心會參考，盡量控制好疫情。

台灣昨日新增118例中重症個案，其中106例中症、12例重症。目前中症累計個案606例，占0.21%；重症101例，占0.04%。新增4萬4294例中，新北市占1萬7948例，台北市8213例，桃園市5491例，台中市2358例，高雄市2010例。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案五男七女，年齡介於60至90多歲，其中六例未打疫苗，多有糖尿病心血管等慢性病史。

在用藥方面，指揮中心公布住宿型長照機構的確診者密切接觸者，只要快篩陽性，不用等PCR結果就可給予輝瑞口服抗病毒藥物，以降低高齡染疫者的中重症風險。

另外，指揮中心昨天起鬆綁密切接觸者定義，僅匡列同住親友、同住宿舍者，而職場接觸者則無須匡列。陳時中表示，經學校或企業等匡列居隔者自昨天起解除居家隔離，並依相關指引採取自主應變措施，包括實施防疫假、停課等。

至於輕症確診者隔離天數昨天起從原本十天縮短為七天，但並未回溯，也就是5月5日確診者與5月8日確診者將在同一天解隔。對此羅一鈞解釋，和地方政府溝通，若採回溯施行將造成行政負擔，來不及開立解隔證明。

疫情 陳時中 疫苗

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