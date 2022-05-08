台確診增4.4萬例、12死 病歿數創本波疫情新高

台灣8日新增本土個案4萬4294例、境外移入個案67例。另有12例死亡，創本波疫情最高。（記者楊雅棠／攝影）

台灣本土新冠肺炎疫情 居高不下，8日新增本土個案4萬4294例、境外移入個案67例。另有12例死亡，創本波疫情最高。本土疫情仍以新北市最為嚴峻，新增1萬7948例。指揮中心指揮官陳時中 表示，今天個案數較少，相近是因為周六效應，疫情是否真的平穩，還要看這兩天的數據。

台灣8日新增本土個案4萬4294例、境外移入個案67例。另有12例死亡，創本波疫情最高。（圖：指揮中心提供）

今日新增4萬4294例本土病例，為2萬1081例男性、2萬3200例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(1萬7948例)、台北市(8213例)、桃園市(5494例)、台中市(2358例)、高雄市(2010例)、台南市(1322例)、基隆市(1310例)、宜蘭縣(884例)、屏東縣(695例)、新竹縣(688例)、花蓮縣(649例)、彰化縣(536例)、新竹市(515例)、雲林縣(398例)、苗栗縣(375例)、南投縣(260例)、台東縣(224例)、嘉義縣(205例)、嘉義市(111例)、澎湖縣(54例)、金門縣(28例)、連江縣(17例)，相關疫情調查持續進行中。

台灣8日新增本土個案4萬4294例、境外移入個案67例。另有12例死亡，創本波疫情最高。（圖：指揮中心提供）

今日新增12例本土病例死亡個案，為5例男性、7例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中11例具慢性病史、6例無疫苗 接種。確診日介於今(2022)年4月18日至5月5日，死亡日期介於4月28日至5月5日。

今日新增67例境外移入個案中，33例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自日本(3例)、加拿大(1例)移入，另63例移入國家調查中。入境日介於今年3月10日至5月7日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計35萬7271例確診，分別為1萬1872例境外移入、34萬5345例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計919例COVID-19死亡病例，其中904例本土，個案居住縣市分布為新北市438例、台北市337例、基隆市38例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣14例、台中市及宜蘭縣各6例、花蓮縣4例、苗栗縣及屏東縣各3例、高雄市及雲林縣各2例、新竹市、南投縣、台南市及台東縣各1例；另15例為境外移入。

醫療資源統計。（圖：指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。