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英媒：台未超前部署 今夏死亡率恐飆升

台灣新聞組／台北8日電
台灣新冠肺炎疫情持續升溫，但快篩試劑仍供不應求，台北市許多藥局外一早即大排長龍。（本報資料照片）
台灣新冠肺炎疫情持續升溫，但快篩試劑仍供不應求，台北市許多藥局外一早即大排長龍。（本報資料照片）

台灣疫情持續升溫，前疾管局副局長施文儀表示，真實確診數字遠超過檯面上數字，台大急診醫師李建璋則說會迎來第二波死亡潮。英國每日電訊報報導，台灣短短數周內單日確診從數百例飆到數萬例，正面臨垂直感染軌跡的可怕前景，今年夏季前恐引爆前所未見的死亡率。

台灣過去和中國大陸一樣，靠著嚴格的邊境管制和清零政策，成功抵抗每波疫情。這次面對Omicron變異株疫情，台灣放眼新加坡和南韓成功解除疫情管制並保持低死亡率的例子，但台灣自然免疫不足和高風險群體疫苗接種率不理想，恐面臨艱難的路途。

每日電訊報指出，台灣5日單日確診首度突破3萬例，平均每天新確診增加15%至20%。旅居台北的美籍計算生物學家倪誠志（Chase Nelson）預測，台灣單日確診高峰恐多達單日新增20萬例。台灣最大挑戰是，75歲以上長者中有21%拒絕接種疫苗，他們許多人害怕疫苗副作用。這些數據讓台灣的狀況更接近香港，香港共730萬人中有超過9300人死亡，其中多數是長者。

雖然台灣目前死亡率依然很低，但專家警告，真實的數據尚須過二至四周才會呈現。每日電訊報引述「天下雜誌」上月報導，根據香港死亡率推估，若台灣接種率不變，未來將有2萬2000名長者病歿。

倪誠志警告，台灣兩年來被全球譽為應對疫情的黃金標準，將死亡數控制在千人以下並維持經濟發展，但台灣有缺陷的政策可能導致「平庸的成果」。台灣面對Omicron疫情未及時宣導及超前部署，且戰且走做出的政策讓人們困惑。

每日電訊報還指出，台灣檢測能力已被推到極限，人們在藥局門前大排長龍搶購快篩試劑，及長長的隊伍等著做PCR檢測。倪誠志表示：「台灣檢測量能正被超越，醫院也開始顯示不堪重負的跡象。我認為這將意味著可能有很多人不幸死亡。」

指揮中心指揮官陳時中表示，目前會有較多人染疫，但致死率不像去年那麼高。隨疫情擴大沒被確診的一定會越多，國外統計都有一半有感染者，只有一半被確診，「我想台灣未來會有大量情況，世界趨勢都是這樣，但我們需要努力。」

疫情 檢測 疫苗

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