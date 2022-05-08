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網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

新聞眼／地方早示警 中央慢半拍百姓苦

記者 李定宇
教育部7日宣布放寬學校停課規定，國、高中改為確診者所屬班級，座位旁九宮格同儕停止到校三天，不再動輒就全班或全校停課。（記者黃仲裕／攝影）
教育部7日宣布放寬學校停課規定，國、高中改為確診者所屬班級，座位旁九宮格同儕停止到校三天，不再動輒就全班或全校停課。（記者黃仲裕／攝影）

新冠肺炎本土確診案例從4月初逐步升溫到4月20日爆炸型成長，雙北市長早已示警中央應改變政策，否則公衛體系將崩盤、校園恐都將停課。時隔超過16天，中央才鬆口減少匡列對象、降低校園疫情停課標準，但與民間現實生活脫節的政策，苦了百姓、累了基層，陳時中豈能繼續好官我自為之。

台北市在4月21日新增確診案例僅663例，當天台北市長柯文哲就說，按每班一人確診全班停課規範，再過一周，全台北學校將停擺，並提出以快篩代替隔離。

隔天，新北市確診新增達到1325人，居家隔離已2萬4421人，第一線防疫人員承受巨大壓力，新北市長侯友宜建議衛福部長陳時中居隔轉型，以維持社會正常動能。

陳時中當時對於兩位市長的建議並不領情，除冷回「喊話不會有幫助」，還說可能會讓整體政策混亂，似在指責地方。但中央面對這波如海嘯襲來的疫情，遲不修改的既有匡列方式，連侯友宜、台中市長盧秀燕多次喊話中央通報系統塞車的問題，中央至今仍未解決，當單日確診人數迅速突破3萬、4萬，還有更多居家隔離人數，社會各行各業運作早受影響。

直到現在新北市每天光是非確診者居隔列管就達4萬多人，不僅公衛體系早已超過負荷，社政、警消等各種防疫人力都早已吃不消，面對中央狀況百出的通報系統，確診者、密切接觸者遲等不到通知早在坊間被質疑多時，中央直到昨天終於限縮匡列對象，但不斷改變的防疫政策，地方政府仍需應付大量民眾疑問，短時間無法適切減輕壓力。

當全球都已陸續解封、台灣無法避免要朝開放邊境、學習與病毒共存，中央的防疫政策卻未能如指揮官陳時中所說防疫模範生該有的「超前部署」，如今只剩要民眾「自主應變」，難怪柯文哲會說，「有政府，但沒有什麼功能」。

防疫 陳時中 疫情

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