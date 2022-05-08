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疫調通報系統地方與中央無法順利連接 基層疲於奔命

記者沈能元／台北8日電
指揮中心7日宣布取消電子圍籬及放寬密切接觸者措施，但確診者暴增，基層仍疲於奔命。（記者謝承恩／攝影）
指揮中心7日宣布取消電子圍籬及放寬密切接觸者措施，但確診者暴增，基層仍疲於奔命。（記者謝承恩／攝影）

確診人數創新高，各縣市基層人員早已無法負荷，指揮中心昨宣布取消電子圍籬及放寬密切接觸者措施，但地方基層人員說，指揮中心將新冠肺炎歸類為第五類法定傳染病，依規定確診個案須於24小時內通報，雖然取消部分措施，但確診者暴增，工作量還是少不了，許多人員不堪負荷離職，未來恐面臨更大離職潮。

指揮中心5月1日起推出自主回報疫調系統，但該系統與各縣市系統無法順利連接，不只該系統，其餘許多通報系統，幾乎自SARS後就未更新，讓基層人員光是了解資料要如何輸入，就已疲於奔命。

一名地方衛政基層人員表示，依第五類法定傳染病定義，應是病例數少，但容易引發重症或危及生命的疾病，但新冠患者人數暴增，依先前匡列規定，預估一名確診者第一圈密切接觸者就有五人，加上職場、其他接觸者恐達25至50人；若一天確診個案近5萬人，追蹤人數規模達125萬至250萬人。

指揮中心日前將確診者密切接觸者的居家隔離天數，從十天改為「3＋4」，以往基層人員進行疫調、匡列等作業時間有十天，卻瞬間縮短至三天，需要調查的人數又暴增，更擴大匡列規模。昨天公布只有同住家人列為密切接觸者，但確診人數暴量，工作量只會更多不會變少。

基層工作人員細數一整天的工作，上午8時到班，一路在自己的座位上工作到晚上9時，部分可用電腦連線的工作帶回家裡加班，繼續做到半夜。工作爆量，卻被民眾不斷抱怨，已有工作人員的家人直接「殺」到辦公室把人帶走，直說「這樣做下去會沒命，不要做了」，有人若找到其他工作，第一時間就秒離職。

基層人員表示，全世界許多國家已解封，依其他國家防疫經驗，指揮中心應該早就知道，當確診病例數從千人、萬人、十萬人，要有那些的配套措施，而不是等到台灣疫情嚴峻時，讓各縣市衛生、社政等人員活不下去，「只能說指揮中心真的太本位主義，不知道地方基層人員的痛苦。」

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，新冠肺炎為第五類法定傳染病，造成各項醫療收案等管制、程序無法鬆綁，醫護人員還需填寫許多報告、文件，呼籲應整體評估，將新冠肺炎自第五類降至第四類，減輕第一線醫療人員壓力。

新冠肺炎 疫情 防疫

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