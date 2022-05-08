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台單日確診4.6萬例、11死 居隔政策鬆綁

台灣新聞組／台北8日電
指揮中心宣布5月8日起放寬隔離規定，密切接觸者僅限同住親友，並取消居隔者電子圍籬。居隔條件放寬後，晚間在台北街頭已可見外出逛街的人潮。（記者許正宏／攝影）
指揮中心宣布5月8日起放寬隔離規定，密切接觸者僅限同住親友，並取消居隔者電子圍籬。居隔條件放寬後，晚間在台北街頭已可見外出逛街的人潮。（記者許正宏／攝影）

疫情高峰將至，台灣本土病例昨天達4萬6377例，今天恐破5萬例，新增中重症52例、死亡11例。指揮中心放寬多項隔離規定，包括密切接觸者僅限同住親友、取消居隔者電子圍籬等，但衛福部同步提高北北基桃500床以上醫院專責病房占比達三成，指揮官陳時中表示，照護好確診者是接下來重要任務。

陳時中表示，隨著病例變多，中重症患者還會增加，未來政策不是降低確診數，公衛量能將從「居家隔離」轉移到「輕重症分流」，輕症或無症狀者確診後，要自己照顧自己，整體醫療量能要用於中重症照顧。

省醫療資源 防疫大鬆綁 製表／醫藥組
省醫療資源 防疫大鬆綁 製表／醫藥組

指揮中心昨天上午舉行擴大防疫會議，放寬多項隔離規定。今起密切接觸者匡列，僅限同住親友、同住室友，並取消電子圍籬措施；而醫院等職場、學校相關接觸者，按規定僅須採自主應變，不必再開居隔單，若符合無症狀、完成追加劑接種及快篩陰性三個條件，可正常工作、就學。

教育部放寬停課標準，國高中確診生身邊「九宮格範圍」才實施三天防疫假，不再全班停課，有家長團體擔心增加染疫風險。

確診個案隔離治療、居家照護及居家檢疫期間仍維持電子圍籬措施，但取消居家隔離者電子圍籬。陳時中表示，考量Omicron特性以輕症及無症狀為主，民眾對居家隔離措施遵守性高，目前居家隔離人數眾多，多數隔離通知書無法立即於三日內開立，故採3＋4居家隔離者，取消電子圍籬。

放寬確診者解隔標準，原本輕症十天自動解除隔離，現無論患者居家照護或醫院、防疫旅館等，距離發病採檢日滿七天，就解除隔離，醫院或加強版防疫旅館則是五天內兩次快篩陰性，或第五天快篩陰性，即可解除隔離。陳時中表示，加快輕症者解除隔離天數，避免耗費醫院量能，集中心力處理中重症病人。

本報昨獨家報導，專家示警確診黑數增加恐迎來第二波死亡潮。陳時中表示，隨疫情擴大，將有半數以上個案沒被篩出，「台灣趨勢也是如此，大家都在努力把疫情控制好。」但致死率不致像去年那麼高。行政院長蘇貞昌表示，目前是台灣恢復正常生活「最關鍵一疫」，會準備足夠疫苗及藥品因應。

陳時中 防疫 疫情

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