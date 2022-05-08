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護理師摔斷腿仍得上班 關懷確診者卻成出氣筒

記者許政榆／台北8日電
台灣確診數不斷飆升，造成急診壅塞，北部有醫護反映，因為醫院並未降載，還要支援社區採檢站、疫苗接種站、防疫門診、居家照護關懷電話等，甚至還有護理師車禍摔斷腿，也被叫來醫院上班(記者陳正興／攝影)
台灣確診數不斷飆升，造成急診壅塞，北部有醫護反映，因為醫院並未降載，還要支援社區採檢站、疫苗接種站、防疫門診、居家照護關懷電話等，甚至還有護理師車禍摔斷腿，也被叫來醫院上班(記者陳正興／攝影)

台灣確診數不斷飆升，造成急診壅塞，中央急加開專責病房，收治新增的確診者，但醫院人力相當緊繃，北部就有一線醫護反映，因為醫院並未降載，還要支援社區採檢站、疫苗接種站、防疫門診、施打居家照護關懷電話等，甚至還有護理師車禍摔斷腿，也被叫來醫院上班。

北部某醫院護理師小琳（化名）說，她是門診護理師，平時門診量相當飽和，一周超過十個門診，中央近期要求醫院加開防疫門診，為了紓解爆量快篩陽民眾，雖然可以理解輕症民眾不應擠到急診，但一節防疫門診至少要出動三名護理師，幾乎抽光原先門診的護理師人力。

除了原有門診、新開防疫門診，護理師還要支援「居家照護確診者」關懷電話服務。小琳說，縣市衛生局已無人力關心居家照護者，因此要求醫院做關懷業務，沒想到在人力吃緊下，護理師竟然還被確診民眾當出氣包，每通電話飆罵30分鐘。

「你打給我關心喔？」「我的居隔單咧？防疫包咧？」「沒有居隔單我要怎麼請假？怎麼領保險？」「不給我藥是不把我當人看嗎？」每天遭遇上述激烈話語，不斷從電話另一端傳出，不是逼迫護理師給新冠抗病毒藥，就是咒罵護理師，足足成為疫情下的霸凌現場。

身為醫護的小琳，可以理解確診者無助的心、被隔離的束手無策，但護理師也是人，並沒有義務要這樣被辱罵。且過去正常上班時數為8至10小時，只有過年期間才會出現俗稱「88班」的12小時班，但近日疫情爆發，「88班」天天都在上演。

小琳說，很多護理師寧可確診，也不想面對爆量工作。有其他醫院同仁日前出車禍摔斷腿，無法請病假，被醫院叫回上班，要她「坐著打關懷電話」；也有同仁請育嬰假一半被叫回去上班，孩子只好請父母帶，要離職的規畫也被護理長「人情壓力」撤銷，根本無法離職。

諷刺的是，過去醫院督導時常到門診、病房巡視，查看護理師服裝儀容、哪裡環境需要改善等，隨時「記點」抓毛病，近期疫情爆發，小琳說，近一個月長官們直接消失，「可能覺得我們很毒吧，待在辦公室內比較乾淨」。

國外去年早因新冠肺炎上演無數醫療崩潰劇情，小琳感嘆，台灣在之前疫情趨緩時，為何不做沙盤推演，先想好配套措施，不是現在火燒屁股，什麼配套都沒有，就讓醫院自己摸索，「指揮中心這樣還叫做打仗嗎？」

「現在一個人就是當三個用！」小琳說，除非醫院降載、減少門診，不然狀況難改善，且中央承諾給醫護的防疫津貼，實際上卻少得可憐，尤其防疫門診醫護拿的薪資「差八倍」，希望中央給予基層合理待遇，否則更多護理師寧可求去。

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