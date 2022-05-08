一劑難求 林右昌轟中央快篩實名制 黃珊珊酸等同棄守

台北市副市長黃珊珊。(圖：台北市政府提供)

疫情 炸鍋，北部重災區快篩試劑一劑難求，許多民眾只能轉向南部親友求援，令全台亂象四起，連綠營執政的基隆市長林右昌昨也忍不住向中央開砲，直言目前快篩試劑實名制販售方式「一定要改」；台北市副市長黃珊珊也強調，要走向與病毒共存，政府必須給予最基本武器，否則就是棄守、投降。

本報系聯合報報導，林右昌連續數天呼籲中央，快篩試劑實名制販售的方式一定要改變，不要全台每間合約藥局 搞齊頭式、每天只配78盒，完全沒考慮到地方實際需求，民眾反映排隊買不到快篩，民怨四起，地方政府也很急，他強烈建議中央，應考量藥局與人口比例配置失衡的狀況，藥局少的地方，配置量應該要加倍供給才對。

民進黨立委劉建國緊急向中央調撥1000劑，優先提供雲林西螺果菜市場員工、盤商及菜農快篩。果菜市場董座鄭玲惠向藍營執政的雲林縣府喊話及早發放快篩劑。

雲林縣新聞處長羅楚東則指，防疫 不分你我，刻意製造矛盾沒有任何幫助，縣府一再向中央催促盡快發配，但全台篩劑不足，不清楚中央從哪個管道調撥給劉委員，若確實有特殊管道，歡迎委員多幫忙協助爭取，每個鄉鎮都需要快篩劑。

台北中國時報報導，黃珊珊則說，走向與病毒共存，一定會有痛苦過渡期，但政府必須給予最基本武器，否則就不是共存，而是棄守甚至投降，她要長官到藥房一趟，瞭解民眾為何在生氣。

報導稱，北部買不到，南部則是代買潮不斷。台南市不少合作藥局都出現為北部親人代買的排隊人潮，往往藥局一開門，半小時就被掃光，排隊卻買不到的民眾，怨氣直接出在藥師身上，有父親為了北部的兒子來排買快篩，被告知沒排到，直接給藥師不悅臉色。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，民眾排久開始失去理性，社區藥師處在第一線，成為被抱怨的對象，若快篩試劑持續短缺，恐怕會出現更多糾紛。