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疫期載客量雪崩下滑 多家國道客運 醞釀局部停駛

記者邱瓊玉／台北8日電
國道客運因疫情載客量雪崩式下滑，醞釀停駛部分虧損路線。(記者曾原信／攝影)
國道客運因疫情載客量雪崩式下滑，醞釀停駛部分虧損路線。(記者曾原信／攝影)

交通部才剛撐過台鐵停駛危機，如今換國道客運業者醞釀停駛部分虧損嚴重的路線，包括國光、統聯、首都等業者都有意提出申請，停駛路線則有基隆至內科等通勤路線，以及中南部農業縣市為主的路線。業者直言，疫情兩年多，載客量雪崩式下滑，沒有一條路線不虧錢，再不停損，恐怕迎來的是客運倒閉潮。

面對即將來襲的客運停駛風暴，交通部公路總局坦言，疫情下公共運輸經營就比較困難，國光客運、統聯客運兩家業者確實反映資金流上有困難，目前已向政院爭取10億元(台幣，下同)的貸款額度，一定會協助業者度過短暫的營運難關。

受疫情影響，國道客運近兩年載客人數直直落，公路總局統計，去年國道客運載客人數僅剩6831萬人次，相較於前1年的1億餘人次，銳減3000多萬人次。今年初，疫情雖降溫，載客人數仍不樂觀，1、2月的載客人數較去年同期合計下降300多萬人次，近期又隨著本土疫情升溫，載客人數甚至還比去年疫情期間還慘。

業者直言，客運業近幾年各項成本大增，已淪為微利性服務產業。即使虧損路線補貼，業者也沒有續營意願，建議未來應該朝「勞務採購」轉型，由地方政府委託客運業者經營。

首都客運總經理李建文表示，去年運量就已是雪崩式下滑，如今載客量又比去年同期下降五成多，但18項營運成本沒有一項不漲，每天、每條路線都在賠錢，真的撐不下去。他說，路線再不檢討，只會逼業者倒閉。

國光客運指出，近期運量掉約四成，生意最好的大概就是五一台鐵停駛那天；以往業者都是截長補短，但如今沒有哪一條路線不是咬牙苦撐，停駛部分路線勢在必行。

統聯客運直言，停駛路線預計會先以雲林、彰化、嘉義、屏東等縣市的路線為主，另還要考量會影響多少民眾，目前內部正在評估中。

疫情 台鐵 貸款

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