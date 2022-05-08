產險業哀號 防疫保單恐賠天文數字

根據金管會統計，今年以來截至4月底，防疫保單理賠金額逾8.7億台幣，近3周就暴增逾3億台幣。(本報資料照片)

台灣疫情大爆發，全台總確診人數衝破31萬人次，威脅防疫 保單風險胃納量。保險 業者憂心，金管會跟不上政府要與病毒共存步伐，業者淨值岌岌可危，恐引爆台灣金融風暴 。產險業者指出，「要賠到天文數字，我們已被逼到絕境，這是財務危機了」。

業者指出，確診人數如果如台北市長柯文哲所言，年底達450萬人、占比約20%，以有效保單600萬張、理賠率20%，金管會公布平均每件保單理賠4.5萬元(台幣，下同)計算，理賠金額恐達500億至600億元，3月底產險業淨值為1567億元，這恐讓產險三成以上淨值蒸發。

保險業者呼籲，指揮中心已宣布調整居家隔離標準，密切接觸者僅匡列同住親友，算是解除防疫險中隔離險部分理賠壓力。

針對確診理賠壓力，業者呼籲，指揮中心下一步應盡速宣布，輕症、無症狀者要排除在法定傳染病之外，才能為這場防疫保單風暴解套，阻止台灣可能發生的金融風暴。

防疫險已售出1100萬張，保費收入估逾80億元，排除等待核保申請，根據保險局資料，目前有效防疫保單契約件數逾600萬件。

保險業者憂心，假設政府不調整，將輕症、無症狀者排除在法定傳染病之外，在未估算每月到期保單下，假設理賠率再衝到30%，理賠金額將會接近千億。

這場防疫保單搶保潮中，根據業界消息，承保量較大產險業者，包括富邦產、國泰產、和泰產、新安東京海上產、中信產、兆豐產及泰安產，其中傳出有富爸爸大股東的產險業，有逾100萬到200萬張保單承保量；中小型產險業者也售出40萬至90萬張防疫保單；最少的小型產險業也售出至少10萬張保單。但目前業界對自家防疫保單銷售數字，都採取低調態度不願回應。

業者指出，未來業者恐很快就面臨增資問題，「雖然主委說不會允許保險公司對保戶解除防疫保單契約，但在此之前，金管會、行政院是不是要解決金融風暴」。