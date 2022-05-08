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黑白集／醫院失守 指揮官還在嘴砲防疫

黑白集
台大醫院失守，兩名急診護理師硬扛百位病人，台大企業工會發出求救信號。(圖：台大醫院企業工會提供)
台大醫院失守，兩名急診護理師硬扛百位病人，台大企業工會發出求救信號。(圖：台大醫院企業工會提供)

醫療量能緊繃，台北市聯醫工會高呼「我們已經擋不住了」；台大醫院工會更宣告台大醫院「失守」，緊急向社會及政府求救。專家警告的「第二波死亡浪潮」還沒到來，醫護已紛紛預告醫療崩壞的地獄景象。

這一頭，檢驗量能及通報速度達到極限，不斷傳出中重症被擋在急診處的人潮外。另一頭，聯醫工會指專責病房護病比上限翻倍，「已經不堪負荷」；台大醫院工會則揭露2名護理師照顧100名病人，居隔也得上工的「醫奴」處境。

對於向以醫療資源豐富自傲的台灣，真是情何以堪。醫護人力捉襟見肘，卻未見明確的人力調度或應變計畫，聯醫工會稱「政府只靠壓榨基層解決問題」，真是一針見血。

指揮官陳時中宣布「快篩陽視同確診」，卻要求醫師視訊看診，至少需時20分鐘證明是本人親做，好像嫌醫師都太閒。學生獨自租屋染疫求助無門，陳時中說「學生應自己照顧自己，學校也不可能不理」。被問是否考慮排隊買快篩了解情況，陳時中更回「我已經有了，為什麼要去排隊？」

口罩疫苗、快篩到醫療量能，哪一項不是政府叫基層苦撐、國家叫人民排隊的？將帥無能又無心，三軍不是累死，就是被拖死。指揮官只會「嘴砲防疫」，陳時中只剩「數字中」功能，指揮中心不如關門算了。

陳時中 口罩 疫苗

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