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2護師顧百人 台大醫院求救 急召居隔快篩陰上班

台灣新聞組╱台北8日電
疫情升溫，急診重症患者也暴增，醫護壓力增大，只能盡力搶救。圖為北市立聯醫仁愛院區急診室外，假日湧入就醫及篩檢人潮。(記者曾原信／攝影)
疫情升溫，急診重症患者也暴增，醫護壓力增大，只能盡力搶救。圖為北市立聯醫仁愛院區急診室外，假日湧入就醫及篩檢人潮。(記者曾原信／攝影)

新冠肺炎疫情緊繃，醫院第一線工作負荷沉重。台大醫院企業工會昨天向外界發出「失守」求救信，表示連居隔中的醫護人員若快篩陰性，都必須回到醫院工作。林口長庚副院長邱政洵說，最嚴重的檢傷分類一級患者占比原為1%，現在暴增近10%，避免重症患者醫療權益受影響，醫護能做的就是盡力搶救。

台大醫院企業工會秘書長王棋筠說，台大醫院是台灣醫療龍頭，人力相對較充足，過去幾周來「苦撐」，但疫情暴衝，現在也因太多醫護人員確診、醫療需求持續攀升，不得不召回正在居家隔離的同仁投入前線作戰。

台大急診於疫情最嚴重時，2名護理師須負擔100位病人的照顧事宜。王棋筠說，包括檢體採集、抽血、留尿、撰寫護理紀錄等，此外還有各類無關醫療的工作，包含幫忙跑腿拿外送餐點、忍受病人等不到住院病床的不滿咆哮。專責病房護理師滴水未進，毫無休息照料戴呼吸器的確診患者及臥床長者已是家常便飯。

台大醫院婦產科醫師施景中說，同事反映，醫院收治新冠肺炎確診寶寶，但需插管或於加護病房治療比率極低，卻壓縮其他病況更危急的嬰幼兒重症醫療需求，建議指揮中心滾動式檢討特別族群收治標準。

「醫學中心是醫療的最後堡壘，一定必須撐住。」邱政洵呼籲，可居家照顧或視訊診療的輕症患者，別再湧入醫院。

對於「失守」之說，台大醫院否認有2名急診護理師照顧100名病人情形，表示若忙不過來，值班護理長立刻調度人力支援，目前並未聽說急診反映需要求助。指揮中心指揮官陳時中說，台大醫院是否失守，以院方當局說法為準。

疫情 新冠肺炎 陳時中

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