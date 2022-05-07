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新聞眼／什麼都缺 「自主應變」淪「自求多福」

記者謝承恩
台灣本土疫情持續攀升，醫護系統已經到達崩潰邊緣。（記者許正宏／攝影）
台灣本土疫情持續攀升，醫護系統已經到達崩潰邊緣。（記者許正宏／攝影）

快篩試劑缺貨、口服藥物下放速度慢、PCR篩檢排隊人龍滿滿，通報系統嚴重延遲，近日又有新北八旬婦雖至三家醫院急診求醫，卻因急診爆滿卻步，三天後在家身亡。Omicron疫情上升的速度，顯然已超過量能負荷程度。

指揮中心日前信誓旦旦說，台灣PCR篩檢量能單日可達22萬件，近期僅有8萬多件篩檢量能，距離極限「還有段距離」，但攤開數據，從4月中至今快一個月，篩檢量仍維持5萬至7萬，確診人數節節上升，通報量卻遲遲卡關，5月急著修改系統數據、更新手機資料要求民眾配合。

每每衛福部向行政院開會報告，拿出數據模組推估每日高峰，地方首長及醫界名嘴紛紛自許「XX神童」料事如神，推估台灣未來單日疫情的變化及數字，怎麼就沒有算到「基層前線已經到達崩潰邊緣」，在物資沒到位、朝令夕改、電話打不通狀況下，民眾只能無助湧向篩檢站，又該如何求解？

無論「3+4」居隔新制、「快篩陽性才可PCR」、「開放基層診所PCR」、「快篩陽性即確診」，全都離不開快篩試劑，如今承諾一再跳票。問遍身邊親友、街頭巷尾鄰居、職場同事及學校同學，民眾只能上網求助，「我確診了，怎麼沒有人通知我？」、「我快篩陽性，但篩檢站人好多」、「買不到快篩怎麼辦？」

指揮中心高喊 「自主應變」，前提應是確診診所至治療相關配套完備的抗疫環境，如今民眾的確只能自主應變，靠著自己自求多福。

篩檢 疫情 手機

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