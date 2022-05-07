快篩陽+視訊確診 柯文哲酸中央：讓人「三條線」

台灣確診人數節節上升，醫師呼籲民眾沒有症狀不必特別篩檢，把急診資源留給更需要的人。（記者許正宏／攝影）

指揮中心公布三類對象使用家用快篩檢 測陽性，經醫事人員遠距視訊確認，就認定為確診個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今將與醫師公會進一步討論。台北市長柯文哲 昨質疑，中央命令常讓人質疑「有沒有在醫院工作過」？柯文哲建議，要找第一線臨床醫師看過計畫，可行再丟出來，不然命令出來看完也是三條線。

柯文哲日前主張「快篩陽視同確診」，前副總統陳建仁於臉書 表示：「不懂流行病學，回去好好讀書」。指揮中心宣布「快篩陽即確診」後，不少網友灌爆陳建仁臉書。

柯文哲昨表示，中央公布居家隔離、居家檢疫、自主管理者三類，快篩陽就視為PCR陽，這有貝氏定理。問題是，快篩陽居隔者要找到一個通訊診療，再把手機架好、打開視訊，花20分鐘再做一次快篩，由醫生確認後開診斷書，實務上很困難。

專家指出，台灣PCR量能夠，但檢驗人力不夠，短時間難補齊人力。急診醫護更面臨耗竭，有醫院僅兩名護理師協助300位快篩陽患者，連續上班12小時，連喝水吃飯的時間都沒有。

國軍桃園總醫院急診部醫師楊大緯呼籲，民眾沒有症狀不必特別篩檢，希望把急診、專責病房留給中重症確診患者，包括老人、小孩、孕婦、機構住民、洗腎病人、癌症病人，「這些人比你我更需要床位」。

台北榮總病理檢驗部檢驗科主任何祥齡指出，去年碰到的狀況是PCR量能不足、自動化設備不夠、通報流程等問題，於是門診降載，大量人力投入採檢；今年PCR量能夠，人力卻不足，且門診未降載，醫檢師除了一般醫療業務，又再加上新冠檢驗，兩邊都得兼顧。

新光醫院病理檢驗科總醫檢師陳瓊汝表示，新光目前24小時輪三班，單日至少15位醫檢師作業，PCR檢體需要在不同機器操作，一上班幾乎就無法坐下，得一直在不同機台轉換，像是收檢體、上機、發報告等，短時間檢驗設備、人力難增加，每天最多量能就是1000件。

醫檢師全聯會常務監事、天主教聖馬爾定醫院檢驗科主任高智雄表示，前端採檢完後，需要將檢體送到衛福部指定的檢驗機構，而PCR量能沒問題，指揮中心近期徵召基層診所協助採檢，或許可以加快採檢速度。中央近日調整政策，快篩陽性才能做PCR可使採檢量縮減，但是北部因陽性率較高，部分醫院負擔沉重。