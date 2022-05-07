台本土+87中重症10死 專家示警：死亡浪潮恐來襲

台灣6日新增本土確診病例、死亡及中重症個案皆創新高，專家憂「第二波死亡浪潮來襲」。（記者許正宏／攝影）

台灣昨天新增本土確診病例3萬6168例，新增10例死亡及87例中重症個案，三項皆創新高。指揮中心指揮官陳時中表示，中重症人數雖增加，但整體比率穩定，並未陡升；但專家從檢驗及通報數據研判，目前病例數已無法反映實際確診數，示警指揮中心及時處理，小心「第二波死亡浪潮來襲」。

病例數不斷上升，檢驗量能與通報速度倍受挑戰，根據指揮中心公布數據，4月中至今每日通報採檢量約5至6萬件，但陽性率卻從4月16日的2.3%，上升至5月5日的45%，專家認為實際確診數字已被嚴重低估。前端醫護採檢和衛政通報已面臨極限，急診塞爆快篩陽性民眾，已擠壓其他急重症患者的治療。

前疾管局副局長施文儀說：「昨天檢出3萬6000多例確診，實際數字應遠高於檯面上的數字。」台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋說，目前每日確診人數被嚴重低估，若再不加強檢驗通報與量能，第二波死亡浪潮即將來襲。前疾管局副局長施文儀表示，隨著台灣邁向疫情 高峰期，除了中重症患者，若其他疾病患者無法得到適當照顧，將導致更多人「死於非命」。

「疫情有如洪水，四處蔓延，現在要把救生衣、游泳圈準備好，當大水過後，大家都能活著，避免第二波死亡浪潮。」李建璋說，現在已有治療藥物，若未及時確診、治療，對於患有共病等重症高風險族群，「很不公平」，若多數案例未及時就醫，如去年5月社區疫情造成800多人死亡的情形，恐再度重演。李建璋說，南韓 是全球每百萬人口採檢率最高國家，依南韓經驗推算，國內單日新增患者最高應為20萬至30萬人。

施文儀說，所有國家準備衝向Omicron疫情高峰，都要面對篩檢 量能瓶頸，一般民眾感染後，多屬無症狀、輕症，傳染力也低，隨著檢驗量能瀕臨極限，黑數上升，若有患者在未知確診下病情惡化，可能錯過治療。建議應以「高推估」確診數籌備藥物，更要打通看診、領藥流程，壓低致死率。

新北市一名80多歲婦人疑因盲腸炎引起右下腹劇痛，曾前往樹林仁愛醫院、輔大醫院及衛福部台北醫院等急診看診，無奈現場篩檢人潮爆量，只得返家，三天後在家身亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨日新增的10例死亡個案，年紀最輕為30多歲男性，沒有打過疫苗，有泌尿道結石，在家中獨居昏迷，送醫急救無效死亡，屬死後確診個案，昏迷原因仍在釐清。其餘九名死亡個案，皆屬重度感染個案與具慢性病史，一人跌倒引起腦硬膜下出血，一人心肌梗塞急救無效，皆為死後確診。今年台灣確診本土病例已逾20萬例，羅一鈞分析，個案多集中在20歲至50多歲；中重症約半數屬於70多歲與80多歲，但537人重症則是90歲以上最多，後續仍待續觀察。