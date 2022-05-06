我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診破3.6萬例、10死 中重症87例皆創新高

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

嗆「好好看書」 陳建仁：早說過可以利用快篩替代確診

記者蔡晉宇／台北6日電
新冠肺炎疫情延燒，台灣各大速篩檢站都是大排長龍。（記者劉學聖／攝影）
新冠肺炎疫情延燒，台灣各大速篩檢站都是大排長龍。（記者劉學聖／攝影）

「快篩陽性視為確診」相關議題廣受討論。前副總統陳建仁今天在臉書再度貼文指出，前天秘書和他討論以快篩替代確診的合適性，當時就告訴對方「在盛行率高的族群、地區或時段，就可以利用快篩替代確診」。陳並說，好好看書可以增進、增長智慧和見識，也有助於防疫措施的妥善設計。

陳建仁臉書表示，自己告訴秘書去看看「流行病學：原理與方法」這本書的149至155頁，任何篩檢試劑都有它的敏感度、特異度、假陽性率及假陰性率，如該書表5-11所示。敏感度是指真正患病的人當中，多少人(%)篩檢呈現陽性。特異度是指真正沒有患病的人當中，有多少人（%）篩檢呈陰性。當然，敏感度越高、特異度越高，就是越好的篩檢試劑。

陳建仁說，但是篩檢試劑的使用，還要考慮到篩檢的成效。篩檢成效的高低，決定於陽性預測值和陰性預測值；至於篩檢的成效，亦受到疾病盛行率的影響。疾病盛行率的高低，決定了陽性預測值的高低。這就是為什麼中央流行疫情指揮中心(CECC)決定居家隔離、居家檢疫者(盛行率較高)，可以用快篩來替代確診，但是對於盛行率較低的其他族群就不合適。中央流行疫情指揮中心所設計的防疫措施，都有確實的科學根據。

陳建仁文末指出，「好好看書可以增進、增長智慧和見識，也有助於防疫措施的妥善設計」。

篩檢 防疫 疫情

上一則

黑歷史遭起底 高登董座涉詐欺賣陸製黑心口罩

下一則

批高登必有貓膩 趙少康：不容許發國難財

延伸閱讀

柯文哲：染疫黑數恐達5倍 快篩劑不夠更慘

柯文哲：染疫黑數恐達5倍 快篩劑不夠更慘
單日確診破3萬 3族群快篩陽視同確診 社區黑數恐大增

單日確診破3萬 3族群快篩陽視同確診 社區黑數恐大增
疫情大爆發…陳建仁喊「3個只要」 游盈隆嚇一跳

疫情大爆發…陳建仁喊「3個只要」 游盈隆嚇一跳
國軍支援接聽防疫專線 挨諷「無所事事」

國軍支援接聽防疫專線 挨諷「無所事事」

熱門新聞

（圖：指揮中心提供）

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

2022-05-03 03:23
拜登政府宣布供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲車案，美國國務院月前正式通知台灣必須喊停取消。(取自US ARMY官網)

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

2022-05-01 21:55
台北市4日啟動北士科快篩陽急門診「車來速」，民眾可自行攜帶檢體，開車、騎車或步行前往北士科「快篩陽急門診」現場做PCR採檢。醫護人員一一逐車講解。記者蘇健忠／攝影

台灣確診數累計破20萬 24歲女打3劑重症亡

2022-05-04 17:27

大屋頂下／普亭給習近平作了示範 兩岸別上美國當

2022-05-01 07:52
台灣入境檢疫天數，由原本的「10+7」縮短為「7+7」，也就是七天居家檢疫加上七天自主健康管理。（本報資料照片）

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

2022-05-04 02:29
台灣前國安局上校出納組長劉冠軍因侵占鉅額公款，潛逃海外多年。(本報翻攝資料照)

通緝21年 台前上校劉冠軍涉盜國安密帳 651萬美元財產沒收

2022-05-02 10:54

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點