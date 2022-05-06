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國軍支援接聽防疫專線 挨諷「無所事事」

台灣新聞組／台北6日電
因為教召營區確診爭議，國防部長邱國正（中）與民進黨立委何志偉一度拍桌互嗆，場面火爆。（記者季相儒／攝影）
因為教召營區確診爭議，國防部長邱國正（中）與民進黨立委何志偉一度拍桌互嗆，場面火爆。（記者季相儒／攝影）

國防部昨日證實將動員具大專學歷、電腦專長、EQ高的軍士官，支援「1922國家隊」，為指揮中心接聽電話；國防部長邱國正表示，這是經過評估，軍民一體的作法。不過立委質疑，兩岸情勢緊張，不要讓外界以為國軍無所事事。

國防部常務次長李宗孝昨在行政院會後記者會表示，已同意台北市、新北市、基隆市和桃園市的人力支援需求，昨起將調派250人支援1922防疫專線接聽工作。

立委馬文君質疑，從「口罩國家隊」到「國家快篩隊」，其實包裝工作只要花錢請人就能做，政府與國防部一直宣稱兩岸情勢緊張，5月起又將實施漢光演習，政府難道不能花錢請人，卻要動用軍人？她呼籲，邱國正應向防疫指揮中心說「不」，國防部不要讓外界誤解國軍無所事事，國防部沒有必要逆來順受、照單全收。

另據媒體報導，國軍教召發生營區內有召員快篩確診，軍方不僅要求封口還火速解召，把教召員趕出營區，形同「丟包」車站。民進黨立委何志偉昨在立院質疑，教召營如同「病毒培養地」，國防部卻丟包放生；國防部長邱國正說，很多狀況不清楚，不知如何答覆；何拍桌表達不滿，邱也跟著拍桌回嗆「拍什麼桌子」，雙方一度走下台隔空互嗆，場面火爆。

國防委員會召委羅致政一度出面緩頰。何志偉追問邱國正，對拍桌行為有何想法，「很棒？很開心？」邱國正強硬回應，「你先問自己妥不妥？」隨後，邱國正表示，「我跟國防部同仁、主席道歉，但我不會跟你道歉」。

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