柯文哲：染疫黑數恐達5倍 快篩劑不夠更慘

快篩實名制上路滿一周，仍有不少民眾買不到。（記者黃仲裕／攝影）

蔡英文總統盼能夠協調更多元快篩購買通路，不要只有實名制而已。台北市長柯文哲 說，確診黑數變多，「5倍都有可能」，北市一天1萬例以上確診數就不準了，更慘的是快篩劑不夠，連快篩陽性數字都不準，只能用直覺判斷，「我們會進入黑暗時期」，「有政府，沒有什麼功能」。新北市長侯友宜說，快篩買不到說了一個禮拜，「總算總統也聽到了」。

本報系聯合報報導，侯友宜指出，快篩不是今天的問題，一周前就有市民反映買不到快篩，每天都有民眾陳情，民眾非常埋怨，尤其新北市人口多，數量又少，平均花將近一個月才買得到，說了一周，總算總統也聽到了。

柯文哲則指出，他也不知為何只有台灣缺快篩，但他已經想好最後一步了，再這樣下去，「防疫急門診」就轉成「上呼吸道症狀急門診」，有症狀就去醫院快篩，因為人民買不到快篩。

立委指快篩試劑不足，很多民眾無法篩檢 或不願意篩檢，甚至是篩檢陽性卻不說，讓社區存在黑數。陳時中表示現在已不在意黑數，在意的是要把重症治療好，畢竟現在逐漸要走向跟病毒共存，但會盡量滿足大家對快篩的需求。

另據台北中國時報報導，面對議員追問，存在於社區中的黑數會是確診數的幾倍，柯文哲認為，現在的確診數約2萬多人，黑數到5萬、10萬很正常，「5倍還有可能。」

但中央流行疫情 指揮中心指揮官指揮官陳時中回應說，台灣還不至於3天到達5倍，台灣PCR預備的量能最大量為22萬，目前每天都採驗8萬5000件左右，「距離極限還很遠」，不會一下子因檢驗量能不足而出現大量黑數，但若之後每天超過13萬、15萬的確診數，可能就會大量增加。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎昨日表示，台灣可能在5月20日會達到疫情高峰，但不是高峰過了就天下太平，一段時間後會有另外的高峰出現。李秉穎以2009年H1N1為例，一次高峰後，隔幾年也有流行出現，當時至少有5個高峰，但每個高峰會逐漸減弱，未來新冠可能也會這樣，不會在一、兩年內消失，流行的人數會越來越少，但每次流行都可能出現可觀的重症、死亡數。

李秉穎直言，台灣疫情高峰單日可能出現20、30人，甚至100個死亡，但目前死亡數仍算低，「最嚴重的情況還沒出現」，不排除日後一天出現幾十人死亡，要有點準備，保全醫療量能。至於屆時要如何觀察高峰是否過去？他表示，要看是否出現「轉折點」，需觀察一周，了解病例數是否開始往下降，看長期的趨勢。